Dictaron tres meses de prisión preventiva para los hermanos acusados de balear a una mujer en Concepción

La Justicia formalizó este viernes la investigación penal contra Ariel Chave y Martín Gabriel Chave , acusados de participar en el ataque armado ocurrido días atrás en el barrio Costa Canal II, en Concepción , Capital, donde una mujer de apellido Hidalgo recibió tres disparos cuando intentaba resguardarse junto a sus hijos.

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La principal hipótesis de la investigación es que el ataque habría estado vinculado a un presunto ajuste de cuentas, ya que los sospechosos se dirigieron hasta la vivienda de un integrante de la barra de San Martín de San Juan, señalado además como uno de sus referentes. El hombre fue condenado a cárcel meses atrás por hechos violentos relacionados con la interna verdinegra entre las facciones de El Pueblo Viejo y la Nueva Generación.

Como consecuencia, ambos imputados cumplirán tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que se estableció un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) .

La investigación es encabezada por el fiscal José Plaza , mientras que la querella representa a la víctima a través del abogado Franco Vázquez . En tanto, la defensa de los hermanos Chave, a cargo de Alejandro Castán , rechazó la acusación, negó la participación de sus defendidos y solicitó medidas menos gravosas, como presentaciones periódicas en una comisaría o, en su defecto, prisión domiciliaria. También pidió la intervención de un perito particular para analizar las imágenes incorporadas al expediente.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió en la intersección de Benavídez y Mendoza. Cinco personas se movilizaban en un Chevrolet Corsa blanco conducido por Erica Chave, quien permanece prófuga.

El grupo se detuvo frente a la vivienda de Hidalgo y preguntó por su pareja, Franco "Chorico" González, referente de la facción El Pueblo Viejo y condenado por situaciones anteriores relacionadas con la violenta interna verdinegra. Al recibir como respuesta que el hombre no se encontraba en el lugar, comenzaron los disparos.

La mujer intentó refugiarse dentro de la casa para proteger a sus hijos, de 9 y 4 años, pero recibió tres impactos de bala. Los atacantes escaparon inmediatamente.

Minutos después, González regresó al domicilio tras escuchar las detonaciones y encontró a su pareja gravemente herida. La víctima fue trasladada primero al Centro de Salud Báez Laspiur y posteriormente al Hospital Rawson debido a la gravedad de las lesiones.

La acusación y las pruebas

Durante las pericias, los investigadores detectaron impactos de bala tanto en la vivienda como en la camioneta utilizada para trasladar a la víctima. Además, secuestraron vainas servidas y proyectiles, elementos que refuerzan la hipótesis de que participaron al menos dos tiradores.

La Fiscalía imputó a Ariel Chave y Martín Gabriel Chave por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego, abuso de arma y daños, todo en concurso real. La causa contempla como principal damnificada a Hidalgo, además de daños ocasionados a Franco "Chorrico" González y a la seguridad pública.

Para solicitar la prisión preventiva, el fiscal sostuvo que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que aún restan realizar pericias sobre el vehículo utilizado en el ataque y continúan prófugos Erica Chave, Gustavo Barra y un tercer sospechoso cuya identidad no fue difundida oficialmente.

También se tuvo en cuenta que Ariel Chave registra varias condenas penales, mientras que Martín Gabriel Chave posee antecedentes y había recuperado la libertad hace poco tiempo.

El reconocimiento de los sospechosos

Uno de los elementos incorporados a la causa fue la declaración de Franco "Chorico" González, quien vinculó directamente a los hermanos Chave con el ataque y señaló a Ariel Chave como uno de los presuntos autores de los disparos.

Además, identificó a Gustavo Barra, alias "Cara Sucia", entre los participantes del hecho y manifestó que la persona que golpeó la puerta antes del ataque no pudo ser reconocida, aunque aseguró que frecuentaba al grupo de los Chave.

Un segundo hecho de violencia

La investigación también abarca un episodio ocurrido minutos después del ataque a Hidalgo, cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov contra la vivienda de la madre de un hombre señalado como referente de una de las facciones de la barra de San Martín.

El incendio provocó daños en la puerta de ingreso y parte del mobiliario. El fuego fue sofocado por los propios moradores, ya que una dotación de Bomberos no logró ingresar al barrio tras ser atacada con piedras y otros objetos contundentes.

Mientras tanto, la Justicia continúa con las tareas para localizar a los tres prófugos y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en los violentos episodios ocurridos en Capital.