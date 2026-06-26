Protagonizó un choque fatal en Media Agua, cuatro meses después quedó imputado

La Justicia avanzó este viernes con la investigación por el siniestro vial ocurrido el pasado 9 de marzo en Media Agua, departamento Sarmiento, en el que perdió la vida Evelyn Nievas, de 34 años. En una audiencia realizada en Tribunales, Juan Ramón Santana fue formalmente imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, aunque continuará el proceso en libertad .

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De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, Santana caminaba junto a su motocicleta por el costado de la Ruta 237 cuando fue impactado por la moto en la que circulaban Nelson Javier Córdoba y Evelyn Nievas.

Como consecuencia de la colisión, Córdoba y su acompañante cayeron sobre el pavimento. Nievas sufrió heridas de extrema gravedad y falleció poco después, mientras que Santana también resultó lesionado y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Pizarro solicitó un plazo de ocho meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Además, requirió que el imputado quede sujeto al proceso judicial y que no pueda salir de la provincia sin autorización judicial mientras dure esa etapa .

La defensa de Santana, representada por el abogado Mario Morán, manifestó que no formulaba objeciones al planteo del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, la jueza de Garantías Mónica Lucero hizo lugar al pedido de la Fiscalía, dio por formalizada la investigación e impuso las medidas cautelares solicitadas, por lo que el imputado continuará en libertad mientras avanza la causa.

La audiencia que había quedado frustrada

La formalización de la investigación estaba prevista inicialmente para el 16 de junio, pero debió postergarse luego de que Santana no compareciera a la audiencia.

En aquella oportunidad, la jueza lo declaró en rebeldía. Sin embargo, su defensor sostuvo que el imputado sí había concurrido a Tribunales, aunque aseguró que efectivos policiales apostados en el ingreso le impidieron acceder al edificio, situación que derivó en la reprogramación de la audiencia.

El siniestro

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del 9 de marzo sobre la Ruta 237, entre calles Búfano y Doncel, en la localidad de Media Agua.

Según la investigación, la motocicleta en la que viajaban Nelson Córdoba y Evelyn Nievas impactó contra la moto junto a la que se encontraba Santana al costado de la calzada. El choque dejó varios heridos y provocó la muerte de Nievas, quien falleció poco después de ser trasladada al Hospital Ventura Lloveras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.