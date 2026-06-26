Disparaban en un campo y terminaron imputados: les secuestraron cuatro armas y más de 400 municiones

Un operativo conjunto entre efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Unidad Rural N°1 terminó con el secuestro de cuatro armas largas con mira y más de 400 municiones de distintos calibres en una zona rural de Caucete .

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A raíz de este hallazgo, dos hombres mayores de edad fueron imputados por el delito de “Disparos y Explosiones Peligrosas con arma de fuego”.

El procedimiento se realizó este jueves alrededor de las 19:30, sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 195, antes del Control Forestal.

Todo comenzó cuando efectivos de Gendarmería Nacional, que realizaban un operativo de control en el puesto forestal, escucharon varias detonaciones provenientes del interior de un campo cercano. Ante esa situación, dieron aviso a la Unidad Rural N°1.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos hombres mayores de edad y a un menor, hijo de uno de ellos, realizando disparos con armas de fuego a campo abierto, sin las medidas de seguridad correspondientes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 CZ modelo 452-2E, un fusil calibre 30-06 Remington modelo 700, un fusil calibre .308 CZ modelo 550 y un fusil calibre .308 Howa modelo 1500, todas equipadas con miras telescópicas.

Además, incautaron un importante lote de municiones: 106 cartuchos calibre .308 Magtech, seis vainas servidas del mismo calibre, 19 cartuchos 30-06 Remington, 20 proyectiles Hornady punta roja, 15 Hornady punta sólida y un total de 286 cartuchos calibre .22 de distintas marcas y tipos de proyectil. También secuestraron un soporte para calibrar armas y cuatro estuches utilizados para su transporte.

Por disposición de la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá, los dos hombres quedaron imputados por la contravención correspondiente y se ordenó el secuestro de todas las armas, las municiones y los demás elementos, que fueron trasladados y quedaron depositados en la Unidad Rural N°1, mientras continúa la investigación del hecho.