En lo que va del año se decomisaron 82 armas en San Juan: los detalles detrás de los números

De acuerdo a los datos que ofrecieron a DIARIO DE CUYO desde el Departamento Asuntos Judiciales de la Policía de San Juan , en lo que va del año se decomisaron un total de 82 armas en distintos operativos y por intervención de diversas Unidades Fiscales. El jefe del área, comisario Flavio Carmona explicó el detalle detrás de los números, que en comparación con el año pasado a simple vista se observa un incremento.

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Conforme explicó el comisario Carmona, el decomiso de armas en San Juan se da en distintos contextos, teniendo en cuenta que los datos solo registran armas reglamentarias y no las de fabricación casera que también son secuestradas durante operativos policiales de diversa índole. Que haya una mayor cantidad de secuestro de armas no tiene que ver de manera directa con una mayor presencia, sino que deriva de diversos procedimientos específicos que se hacen y que llevan al secuestro. Sin embargo la autoridad policial destacó que lo ppsitivo detrás del número es que son menos armas "en la calle" que pueden ser utilizadas para cometer hechos ilícitos.

En este escenario, el funcionario policial explicó que, por ejemplo, ante una denuncia por violencia de género y la disposición de realizar un allanamiento en el domicilio del denunciado, en el caso de encontrar armas las mismas son secuestradas, lo cual no implica que se hayan usado para un hecho delictivo, sino que se retiran de manera preventiva por el potencial peligro que representan para la denunciante. Esto lleva a que se realice el procedimiento para conocer si la persona cuenta con la autorización para la tenencia.

Carmona explicó que si bien desde el departamento se lleva un registro estadístico, la información no se puede utilizar a fines comparativos debido a que no está vinculado a un procedimiento específico, registrando datos de las UFI Delitos Especiales, Flagrancia, UFI Genérica, CAVIG, UFI Delitos contra la Propiedad, Actuaciones Preliminares y Sumario de Menores. A su vez, los datos se desglosan en denunciadas, habidas y esclarecidas.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados con anterioridad, desde el Departamento Asuntos Judiciales de la Policía de San Juan compartieron las estadísticas del 2025 y lo que va del 2026.

Decomiso de armas 2025

A lo largo de todo el año se incautaron 105 armas, siendo enero el mes de mayor secuestro. Si se observa el resultado arrojado por UFI, la unidad de Delitos contra la Propiedad registró la mayor cantidad de armas denunciadas y habidas; mientras que Flagrancia registra el mayor dato de armamentos esclarecidas, es decir, que son encontradas a raíz de operativos realizados por otro tipo de investigación.

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Decomiso de armas 2026

De enero a mayo del corriente año, los datos reflejan un decomiso de 82 armas, solo 23 armas menos que el año pasado, y con siente meses de estadísticas por delante.

A diferencia del año pasado, la mayor cantidad de armamento secuestrado se dio en abril. Mientras que en lo que es la labor de cada área, nuevamente la UFI Delitos contra la Propiedad registra la mayor cantidad de armas denunciadas y habidas; mientras que Flagrancia tienen la mayor cantidad de esclarecidas.

Secuestro, resguardo y destrucción, el destino de las armas incautadas

Todo el armamento secuestrado se individualiza por el número de serie y calibre, quedando en calidad de secuestro mientras se define su destino.

Si el arma esta regularizada, es decir, cuenta con toda la documentación para su tenencia, se debe restituir siempre y cuando no esté relacionada a un hecho ilícito. En este sentido, el comisario sanjuanino aseguró que no en todos los casos está regulada, por lo que se mantiene en custodia para proceder a la inutilización y destrucción, que queda bajo la decisión de la ANMAC.

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Como cada armamento cuenta con un número de serie y un registro, se tiene que notificar el mismo antes de proceder a la destrucción, dejando constancia que el arma está inutilizada.

En caso de ser un arma reglamentada de un miembro de las fuerzas, sea Policía, Gendarmería, Servicio Penitenciario, entre otros, el arma no es de la persona sino del Estado, por lo que no se restituye a la persona, sino a la institución, descartando la inutilización.

Diferencia entre tenencia y portación de armas

En Argentina la tenencia de armas es legal, siempre y cuando se realice el trámite para la Credencial de Legítimo Usuario ante la ANMAC. De esta manera la persona puede tener un arma en su poder y usarla para fines lícitos como caza o practica deportiva, por mencionar algunos ejemplos.

En el caso de tener que transportarla, se debe hacer descargada y separada de sus municiones para no incurrir en una ilegalidad.

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Por su parte, la portación de armas en el país es de carácter restrictivo y excepcional, es decir, no todos los ciudadanos, pese a contar con la habilitación de tenencia pueden portar armas. En el país solo están habilitados a la portación miembros de las fuerzas armadas, seguridad y policiales; y transportadores de caudales o personal de seguridad privada.

Según el sitio Argentina.gob.ar, también pueden portarla personas civiles siempre y cuando sean legítimos usuarios de armar y presenten ante la ANMAC una nota con fundadas razones de seguridad y defensa, adjuntando pruebas documentales de un riesgo inminente, como amenazas verificables o una actividad economía altamente expuesta.