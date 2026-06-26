    • 26 de junio de 2026 - 12:43

    Confirmaron la condena al médico Miguel Amado: rechazaron la impugnación de la defensa y seguirá preso

    El Tribunal de Impugnación rechazó el recurso presentado por los abogados del médico Miguel Amado y confirmó la condena a cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual. El profesional continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

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    Miguel Amado. 

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    La Justicia confirmó la condena contra el médico Miguel Amado al rechazar el recurso de impugnación presentado por su defensa. De esta manera, quedó ratificada la sentencia de cuatro años de prisión efectiva que había sido impuesta por los delitos de abuso sexual y el profesional continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

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    La resolución del Tribunal de Impugnación desestimó los planteos formulados por los abogados Marcelo Fernández y Ludmila Derka, quienes habían solicitado la revocación del fallo al sostener que la sentencia era "absolutamente arbitraria" y que no existía una correcta valoración de la prueba producida durante el juicio.

    Además, los abogados habían solicitado que se revisara la prisión preventiva del médico, al considerar que durante todo el proceso judicial permaneció en libertad, cumplió con las medidas impuestas y no existían riesgos procesales que justificaran su detención mientras la condena no estuviera firme.

    Sin embargo, el Tribunal rechazó los agravios expuestos por la defensa y resolvió confirmar íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, manteniendo también la situación de detención del profesional.

    Una condena unificada por dos casos de abuso sexual

    Miguel Amado fue condenado luego de que la Justicia unificara dos penas de dos años de prisión cada una por hechos de abuso sexual ocurridos durante su desempeño profesional en los hospitales Federico Cantoni, de Pocito, y Ventura Lloveras, de Sarmiento.

    Con la decisión del Tribunal de Impugnación, la condena a cuatro años de prisión efectiva quedó confirmada en esa instancia, aunque la defensa aún podría recurrir a las vías extraordinarias previstas por la legislación vigente. Mientras tanto, Amado continuará alojado en el Penal de Chimbas.

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