Confirmaron la condena al médico Miguel Amado: rechazaron la impugnación de la defensa y seguirá preso

El Tribunal de Impugnación rechazó el recurso presentado por los abogados del médico Miguel Amado y confirmó la condena a cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual. El profesional continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

La Justicia confirmó la condena contra el médico Miguel Amado al rechazar el recurso de impugnación presentado por su defensa. De esta manera, quedó ratificada la sentencia de cuatro años de prisión efectiva que había sido impuesta por los delitos de abuso sexual y el profesional continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

La resolución del Tribunal de Impugnación desestimó los planteos formulados por los abogados Marcelo Fernández y Ludmila Derka, quienes habían solicitado la revocación del fallo al sostener que la sentencia era "absolutamente arbitraria" y que no existía una correcta valoración de la prueba producida durante el juicio.

En la presentación, la defensa había argumentado que el juez de juicio había omitido analizar elementos probatorios que, a su criterio, podían conducir a una hipótesis distinta sobre los hechos investigados. También cuestionó que se hubiera alcanzado un estado de certeza para condenar a Amado sin una fundamentación suficiente.

Además, los abogados habían solicitado que se revisara la prisión preventiva del médico, al considerar que durante todo el proceso judicial permaneció en libertad, cumplió con las medidas impuestas y no existían riesgos procesales que justificaran su detención mientras la condena no estuviera firme.

Sin embargo, el Tribunal rechazó los agravios expuestos por la defensa y resolvió confirmar íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, manteniendo también la situación de detención del profesional.