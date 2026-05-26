Caso Miguel Amado: la defensa impugnó la condena y calificó la sentencia de "absolutamente arbitraria"

La defensa técnica del médico Miguel Amado presentó formalmente un recurso de impugnación contra la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual . Los letrados Marcelo Fernández y Ludmila Derka fundamentaron su apelación ante la Justicia, insistiendo en que el fallo carece de sustento probatorio sólido y que no se respetaron las garantías constitucionales del imputado .

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El abogado Marcelo Fernández fue categórico al calificar la resolución judicial que unificó las penas contra el profesional de la salud. "Interpusimos un recurso de impugnación contra esa sentencia definitiva que consideramos absolutamente arbitraria" , afirmó el letrado. De la media que habla el doctor fue presentada este martes ante el juez de impugnación Maximiliano Blejman .

Según Fernández, el magistrado que dictó la condena no realizó un análisis integral de las evidencias presentadas durante el debate. "Demostramos ante el juez cómo el juez de juicio (refiriendose al magistrado Sergio López Martí) había obviado valorar prueba que entendemos que era dirimente ", explicó, agregando que la facultad de los jueces para elegir qué elementos valorar tiene límites cuando existe "prueba objetiva que puede llegar a dar lugar a la existencia de una hipótesis distinta" . Para la defensa, el tribunal afirmó haber adquirido certeza de culpabilidad sin explicar cómo llegó a esa conclusión tras descartar dichos elementos.

Ludmila Derka y la situación de detención

Por su parte, la abogada Ludmila Derka se refirió a la situación actual de Amado, quien permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La letrada señaló que, aunque se cuestionó la prisión preventiva, el juez de impugnación ha mantenido la medida basándose en la existencia de la condena anterior.

"El juez de impugnación ha tomado la pauta objetiva... pero no ha tomado los requisitos constitucionales e internacionales de la prisión preventiva, que es la conducta del imputado durante el proceso", manifestó Derka. La defensa subrayó que Amado llegó al juicio en libertad y "no ha vuelto a cometer ningún delito", por lo que consideran injustificado que deba esperar la sentencia firme tras las rejas. Además, confirmó que el magistrado adelantó que "tampoco va a revertir la prisión preventiva" por el momento.

El escenario judicial

El médico Miguel Amado fue condenado tras unificarse dos penas de dos años cada una por abusos cometidos en los hospitales Federico Cantoni (Pocito) y Ventura Lloveras (Sarmiento). Mientras que la fiscalía y las víctimas sostienen la culpabilidad basada en los testimonios y el "shock" sufrido por las pacientes, la defensa apuesta a una revisión total del caso.

Ahora, la Justicia cuenta con un plazo legal para evaluar los fundamentos de la impugnación y decidir si ratifica la condena o si, como espera la defensa, se dicta una absolución que cambie el destino del profesional. Por ahora, Amado deberá permanecer en el penal de Chimbas al menos por los próximos 30 días hasta que se notifique la resolución definitiva.