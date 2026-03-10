El médico Miguel Amado pasará 4 años en el Penal por abusar sexualmente de dos pacientes

El médico Miguel Amado fue condenado por la Justicia sanjuanina por abuso sexual y deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva, luego de que se unificaran dos condenas en su contra por hechos ocurridos en hospitales públicos de la provincia.
El juez Sergio López Martí condenó al médico a 2 años de prisión por el abuso de una paciente en Pocito. Ya contaba con una condena anterior en Sarmiento.
En el juicio más reciente, el juez Sergio López Martí lo declaró culpable y le impuso dos años de prisión por un hecho de abuso sexual cometido contra una paciente durante una consulta en el Hospital Federico Cantoni, en el departamento Pocito.
Sin embargo, el profesional ya contaba con una condena previa de dos años de prisión por un caso similar ocurrido en el Hospital Ventura Lloveras, en el departamento Sarmiento. Por ese motivo, la Justicia dispuso la unificación de ambas penas, por lo que Amado deberá cumplir un total de cuatro años de cárcel.
Durante el proceso, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, sostuvo que el médico abusó de la denunciante en dos oportunidades dentro del centro de salud, por lo que solicitó una condena de cuatro años y la unificación con la pena anterior que pesaba sobre el imputado.
Por su parte, la defensa del acusado, integrada por los abogados Marcelo Fernández, Nadia Derka y Ángel Torres, rechazó la acusación durante el juicio y pidió la absolución, al sostener que no existían pruebas suficientes para acreditar los hechos denunciados.
Finalmente, se resolvió condenar al profesional y fijar una pena total de cuatro años de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.
Durante su testimonio, la denunciante describió el miedo que sintió durante la atención médica.
La mujer debió incluso ser asistida por personal médico luego de su declaración, ya que sufrió una suba de presión arterial producto del estrés generado durante el testimonio.