10 de marzo de 2026 - 10:32

Se despistaron y terminaron en un canal: dos muertos, ambos empleados del Poder Judicial

La provincia de Río Negro está conmovida por el accidente de tránsito ocurrido hoy.

Bomberos intentan rescatar el auto.

Foto:

Un auto cayó al agua en la zona de la localidad de Cervantes durante la mañana de este martes. Dos personas murieron y otra resultó herida.

Un gran operativo se despliega en el lugar con la presencia de efectivos policiales, personal de Bomberos y de Salud. Tras una ardua labor habían logrado recuperar los cuerpos.

Se confirmó que las víctimas son trabajadores de la justicia rionegrina. Una versión indica que el vehículo, que quedó sumergido en el cauce, sería un Ford K.

Los rescatistas lo habían aferrado con cuerdas para que no se lo llevara la corriente hacia sectores más profundos.

