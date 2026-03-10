10 de marzo de 2026 - 06:55

Rivadavia: recuperan dos motos robadas en operativos policiales

Los uniformados lograron recuperar las motos en Villa Lourdes y en el Barrio Nuevo Cuyo.

2aad3732-559c-410a-a603-9c5fe1586c7a
Por Redacción Diario de Cuyo

Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan recuperaron dos motos que contaban con pedido de secuestro por robo, durante un operativo realizado en el departamento Rivadavia.

Leé además

El acusado fue detenido tras un caso de amenazas y violación de domicilio denunciado ante la Justicia.

"Así te quiero encontrar": entró a la casa de su ex y desató fuertes amenazas
Golpeó a una jubilada de 79 años para robarle dólares y pesos: terminó condenado en San Juan.

Condenaron a un hombre por golpear y asaltar a una jubilada de 79 años

Los rodados recuperados son una Gilera, modelo GX1 125cc y otra marca Motomel, modelo Blitz 110cc. Según informaron fuentes policiales, los damnificados habían radicado las denuncias por la sustracción de sus vehículos en la Comisaría 4ta.

4796421e-a87a-4d1d-96df-8e4797204051

Tras tareas investigativas, los uniformados lograron ubicar las motocicletas en dos domicilios del departamento: uno en Villa Lourdes y el otro en el Barrio Nuevo Cuyo, donde finalmente se concretó el secuestro de los rodados.

La Unidad de Abordaje Territorial, a cargo del Dr. Francisco Montaño, dispuso el traslado de los vehículos a la Central de Policía, quedando a la espera de nuevas directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien investiga las causas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Operativo policial en Rivadavia donde la Brigada de Investigaciones secuestró armas, droga y objetos robados.

Robo a una mujer de 80 años destapó armas, droga y detenidos

vuelta a san juan damas 2026: mira el recorrido de la 2da etapa que sera en rivadavia

Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

Preocupación por los UPD con alcohol y drogas en San Juan

Operativos policiales por el UDP en San Juan: varias fiestas clausuradas y una menor hospitalizada en estado de ebriedad

fiesta de la empanada en rivadavia: una veintena de concursante detras del premio mayor y habra eleccion de reina

Fiesta de la Empanada en Rivadavia: una veintena de concursante detrás del premio mayor y habrá elección de reina