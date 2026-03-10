Rivadavia: recuperan dos motos robadas en operativos policiales

Los uniformados lograron recuperar las motos en Villa Lourdes y en el Barrio Nuevo Cuyo.

Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan recuperaron dos motos que contaban con pedido de secuestro por robo, durante un operativo realizado en el departamento Rivadavia.

Los rodados recuperados son una Gilera, modelo GX1 125cc y otra marca Motomel, modelo Blitz 110cc. Según informaron fuentes policiales, los damnificados habían radicado las denuncias por la sustracción de sus vehículos en la Comisaría 4ta.

4796421e-a87a-4d1d-96df-8e4797204051 Tras tareas investigativas, los uniformados lograron ubicar las motocicletas en dos domicilios del departamento: uno en Villa Lourdes y el otro en el Barrio Nuevo Cuyo, donde finalmente se concretó el secuestro de los rodados.