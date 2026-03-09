Condenaron a un hombre por golpear y asaltar a una jubilada de 79 años

Un caso de robo ocurrido en el departamento Rivadavia terminó con una condena efectiva. La Justicia de San Juan sentenció a Luis Agustín Brian Pavón a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por ingresar a una vivienda, golpear a una jubilada de 79 años y sustraer dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, 4 de marzo, alrededor de las 10:30 , cuando el acusado forzó los candados de una puerta trasera para ingresar a una vivienda ubicada en Barrio Bernardino Rivadavia, manzana B, casa 3 , en el departamento Rivadavia. En el interior del domicilio se encontraba Elba Berta Esquivel , de 79 años.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal , el delincuente ingresó violentamente a la vivienda y se abalanzó sobre la mujer , a quien agredió con golpes de puño en el rostro .

Producto de la agresión, la víctima se descompensó , lo que facilitó que el atacante concretara el robo . Luego de reducirla, el acusado sustrajo varias prendas de vestir, 400 dólares y 360.000 pesos en efectivo que había en el domicilio.

Tras cometer el hecho, el hombre se dio a la fuga , aunque posteriormente fue identificado y quedó a disposición de la Justicia.

Condena en juicio abreviado

La causa se tramitó bajo el sistema de juicio abreviado, un mecanismo que permite resolver el proceso mediante un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

En la audiencia realizada este lunes, 9 de marzo, el juez de Garantías Mariano Carrera resolvió homologar el acuerdo presentado por las partes.

De esta manera, Luis Agustín Brian Pavón fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo simple, tipificado en el artículo 164 del Código Penal, en calidad de autor según el artículo 45.

Declararon la reincidencia del condenado

Además de la pena de prisión, el magistrado resolvió declarar la reincidencia del acusado, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Código Penal.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, bajo la intervención de la fiscal Paula Arrendondo, quien llevó adelante la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal.