Estafas denunciadas por el exministro Alberto Hensel: sobreseyeron a uno de los imputados

La Justicia resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Claudio Daniel Solari en una causa por presuntas estafas inmobiliarias que se había iniciado a partir de una denuncia presentada por el exministro de Minería de San Juan, Alberto Valentín Hensel.

Condenaron al abogado sanjuanino Oscar Leopoldo Adárvez por portar un arma sin autorización en pleno centro

Estafaron al hermano de Alberto Hensel, un exfuncionario nacional y exministro de San Juan

La decisión fue adoptada por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi, quien dispuso el cierre de la investigación penal preparatoria que se había abierto por los delitos de estafa y estelionato. El expediente fue tramitado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Según la resolución judicial, el magistrado resolvió sobreseer a Solari respecto de los delitos que habían motivado la formalización de la causa: estafa en concurso real con estelionato, en dos hechos concursados materialmente entre sí. Con esta decisión, el juez ordenó además el cese de toda medida de coerción o cautelar que pudiera encontrarse vigente contra el imputado.

La denuncia que dio origen al expediente había sido presentada por Hensel, quien acusó una presunta maniobra vinculada con la venta indebida de lotes ubicados en el departamento Chimbas . A partir de esa presentación se inició la investigación judicial que derivó en la imputación de Solari.

Durante el avance del proceso, el ingeniero agrimensor Enrique Costa y Daniel Solari alcanzaron en diciembre de 2025 un acuerdo de reparación integral, que incluyó la entrega de terrenos y el pago de sumas millonarias. Ese entendimiento formó parte de las medidas adoptadas para avanzar en la extinción de la acción penal en el expediente.

En su resolución, el juez también dispuso que el Ministerio Público Fiscal notifique la decisión a los denunciantes, entre ellos el propio Hensel y Fabricio Silvio Díaz, así como a otras personas que habían formulado presentaciones en el marco de la causa.

Asimismo, se ordenó la restitución de los efectos retenidos que se encuentren en poder del Ministerio Público Fiscal, medida que había sido consentida por el fiscal interviniente durante la audiencia.

La sentencia será formalizada y notificada a las partes a través del sistema judicial Puma, quedando así firme el cierre del proceso respecto de Solari.

La "otra" estafa al hermano de Alberto Hensel

Hace unos días, la Justicia resolvió suspender el juicio a prueba (probation) contra Laura Natalia Aguilera, acusada de estafar a Víctor Bruno Hensel, hermano del exfuncionario nacional y exministro de Minería de Provincia, Alberto Hensel. Aguilera estaba imputada por el delito de estafa por abuso de confianza (artículo 172 del Código Penal), en calidad de autora. Según la acusación, el perjuicio fue cometido en contra de Víctor Bruno Hensel.

El magistrado hizo lugar al acuerdo presentado por las partes y concedió la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años.