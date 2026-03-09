9 de marzo de 2026 - 13:38

Pidieron 4 años de cárcel para el médico Miguel Amado por abusar de una paciente en el hospital de Pocito

Solicitaron lo que sería la segunda condena contra el médico Miguel Amado por dos hechos de abuso sexual contra una paciente en el Hospital Federico Cantoni.

El médico Miguel Amado puede terminar en la cárcel, tras el cierre del debate.

Por Redacción Diario de Cuyo

El juicio contra el médico Miguel Amado por abuso sexual en el Hospital Federico Cantoni de Pocito entró en su etapa final y la Fiscalía pidió una condena de cuatro años de prisión efectiva por dos hechos cometidos contra una paciente durante consultas médicas.

El pedido de prisión contra el médico Miguel Amado

El fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, sostuvo durante los alegatos que el profesional abusó de la denunciante en dos oportunidades dentro del centro de salud. Por ese motivo solicitó que se le imponga una pena de cuatro años y que además se unifique con una condena anterior de dos años que ya pesa sobre el médico por un caso similar ocurrido en otro hospital, el Ventura Lloveras, en Sarmiento.

De prosperar ese planteo, la pena única que deberá cumplir Amado sería de seis años de prisión efectiva.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, uno de los hechos ocurrió durante una consulta médica en la que el médico habría realizado tocamientos indebidos, mientras que el otro se habría producido en circunstancias similares dentro del hospital.

El relato de la denunciante

Durante su testimonio, la denunciante describió el miedo que sintió durante la atención médica. “Dije que me quería ir. Tristemente me tocó ser víctima de los tocamientos por parte de él. Tuve mucho miedo. Este señor rozó los genitales sobre mi cuerpo. Nunca me había pasado, entré en shock”, relató ante los jueces. Durante su testimonio, la denunciante describió el miedo que sintió durante la atención médica. “Dije que me quería ir. Tristemente me tocó ser víctima de los tocamientos por parte de él. Tuve mucho miedo. Este señor rozó los genitales sobre mi cuerpo. Nunca me había pasado, entré en shock”, relató ante los jueces.

La mujer debió incluso ser asistida por personal médico luego de su declaración, ya que sufrió una suba de presión arterial producto del estrés generado durante el testimonio.

La audiencia continuará este martes desde las 9 de la mañana, cuando el acusado tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal dicte el veredicto que definirá su situación judicial.

