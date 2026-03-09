9 de marzo de 2026 - 12:00

Hallan el cuerpo de un hombre a la orilla de un río: ¿se cayó o lo tiraron barranca abajo?

El hombre de 79 años tenía un fuerte golpe en la cabeza

Hallan el cuerpo de un hombre a la orilla de un río: ¿se cayó o lo tiraron barranca abajo?

Hallan el cuerpo de un hombre a la orilla de un río: ¿se cayó o lo tiraron barranca abajo?

Foto:

El cuerpo de Néstor Dermidio Delgado, de 79 años, fue encontrado esta madrugada a la vera del río Las Trancas, a escasos metros del Camping Municipal de Las Juntas, en Catamarca. La autopsia determinó que falleció por un severo traumatismo de cráneo, compatible con una caída desde unos 10 metros de altura. Un trágico hallazgo conmocionó a la localidad ambateña de Las Juntas en las primeras horas del domingo.

Leé además

Conmoción por la muerte de Abigail Marcial en un accidente vehicular

Conmoción por la muerte de Abigail Marcial en un accidente vehicular
Dos tragedias conmueven a Catamarca.

Conmoción por la muerte de Emili Denise Toloza: los detalles de la tragedia vial

Cerca de la 1 de la madrugada, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona sin vida en las inmediaciones del predio del Camping Municipal de esa villa veraniega. Al arribar al lugar, los efectivos policiales y peritos constataron que el cuerpo se encontraba recostado sobre dos piedras a la vera del río Las Trancas, aproximadamente a 100 metros de las instalaciones del tradicional paseo.

En un primer momento, el fallecido no portaba su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que demoró las tareas de reconocimiento. Sin embargo, con el correr de las horas y el avance de la investigación, las autoridades lograron identificar a la víctima como Néstor Dermidio Delgado, un hombre de 79 años. Según las pericias preliminares realizadas en la zona del hallazgo, se pudo determinar que el hombre aparentemente regresaba a su domicilio transitando por un camino alternativo.

En esas circunstancias, y por motivos que aún se tratan de establecer, se habría precipitado al vacío de manera accidental, cayendo por un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad. Informado de la gravedad del suceso, el fiscal de instrucción penal en turno, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, se constituyó personalmente en la escena para supervisar las tareas y resguardar el área. Por orden de la fiscalía, el cuerpo de Delgado fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicó la correspondiente autopsia.

El informe de los médicos forenses arrojó como resultado que la causa fehaciente del deceso fue un “traumatismo de cráneo”, una lesión severa que resulta plenamente compatible con la mecánica de la caída desde altura. Si bien todos los indicios apuntan en principio a que se trató de un lamentable accidente, desde la fiscalía a cargo de Córdoba Andreatta informaron que no se descarta ninguna hipótesis. Por estas horas, los investigadores continúan trabajando activamente en la recepción de testimonios y en el análisis de otras pericias ordenadas en el lugar del hecho para esclarecer definitivamente las circunstancias de la tragedia que enlutó a la comunidad ambateña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Daniela Saldivar recibió el apoyo de toda la comunidad médica, inclusive del Sanatorio Argentino, uno de los lugares donde sigue trabajando. 

Obstetra condenada por mala praxis en el Hospital Rawson busca anular la sentencia por la muerte de un bebé

Grooming. Imagen Ilustrativa

La historia de un inquietante serie de casos de grooming: más de 30 víctimas, una mujer china y TikTok

Lucas Rodríguez, la víctima fatal del choque de motos que ocurrió en Chimbas. 

Tragedia en Chimbas: el motociclista murió tras chocar contra una madre y su hijo que iban en otro rodado

liberaron a la mujer que apunalo a su inquilino por masturbarse frente a sus hijos

Liberaron a la mujer que apuñaló a su inquilino por masturbarse frente a sus hijos