9 de marzo de 2026 - 09:50

Conmoción por la muerte de Abigail Marcial en un accidente vehicular

La joven tenía 25 años. El siniestro vial ocurrió en la provincia de Catamarca.

Una motociclista de 25 años murió ayer como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas en un accidente de circulación registrado el martes 4 de marzo en el departamento Belén, en la provincia de Catamarca.

Fuentes policiales informaron que el deceso se produjo pasado el mediodía en el Hospital San Juan Bautista de la Capital, donde permanecía internada.

El accidente ocurrió ese martes a las 13.30, en la intersección de la calle Nieva y Castilla y la exruta provincial N° 40, en la localidad de Londres, cuando José Rafael Garribia (76), al mando de una camioneta Jeep Compass gris, dominio AH-250-KW, en compañía de Estela Inés Aldet (64), colisionó con una motocicleta Gilera Smash 110 cc., patente A-262-BHM, conducida por Sayra Abigail Marcial (25).

PPor la violencia del impacto, la joven quedó malherida y, tras ser asistida por médicos del hospital local, fue derivada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde finalmente murió.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría de Londres y peritos de la División Criminalística de la Policía, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. Con esta nueva tragedia vial, en lo que va del año la cantidad de muertos en accidentes de circulación en Catamarca asciende a 14: siete motociclistas, seis automovilistas y un ciclista.

