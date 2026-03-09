La historia de un inquietante serie de casos de grooming: más de 30 víctimas, una mujer china y TikTok

Avanza la investigación por un inquietante caso de presunto grooming en el que se encuentra seriamente involucrada una ciudadana china , empleada de un supermercado de la ciudad de Helvecia (cabecera del departamento santafesino de Garay ).

Obstetra condenada por mala praxis en el Hospital Rawson busca anular la sentencia por la muerte de un bebé

¿Tu perfume se va rápido?, el truco casero de TikTok para que dure toda la noche

Este jueves pasado, autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) brindaron una conferencia de prensa en el hall del edificio del Ministerio de Seguridad de la provincia para informar sobre los avances de la causa y también ofrecer a la sociedad una serie de sugerencias para prevenir este tipo de delitos.

En primer lugar, Brenda Fernandez, comisario supervisor jefe de la Región 1, explicó que el caso estalló cuando las mismas víctimas , que serían más de 30 menores de edad de entre 8 y 17 años, comenzaron a ver videos suyos en la red social china .

Las grabaciones habían sido obtenidas a través de un teléfono celular por una ciudadana china, que trabaja para un supermercado.

Los padres presentaron entonces varias denuncias que fueron elevadas al Área de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación , que encargó las medidas de rigor a la División de Trata de Personas de la PDI.

Con el correr de las horas, nuevas víctimas se fueron sumando a la lista.

La mujer apuntada invitaba a las pequeñas a salir en sus videos. A veces les ofrecía un chocolate o algún otro tipo de golosina, a modo de retribución. Luego, el material era subido a su usuario personal de la mencionada red social.

“Nos llamó la atención cuando fuimos a los comentarios que eran todos con connotación sexual y subidos de tono, en distintos idiomas”, explicó Fernández.

La mujer china, que hacía los videos adentro y afuera del negocio, no está detenida. Por otra parte, no habría más personas involucradas en el caso, aunque todavía resta conocer los peritajes de un par de teléfonos celulares que fueron incautados durante el operativo realizado el miércoles.

“Todo arrancó por el boca a boca de las chicas, que se encontraban en esa plataforma. Hablaron entre ellas y les contaron a sus padres”, puntualizó la funcionaria policial.

La mujer sospechosa permanece por ahora en libertad. No se sabe a ciencia cierta si tiene antecedentes.