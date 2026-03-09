9 de marzo de 2026 - 12:44

¿Tu perfume se va rápido?, el truco casero de TikTok para que dure toda la noche

Utilizando un solo producto, es posible hacer que las partículas de la fragancia se adhieran por más tiempo a la piel.

colocarse perfume
Por Redacción Diario de Cuyo

A todos les gusta oler bien durante todo el día, pero pocos lo logran. El secreto para que los perfumes duren depende de múltiples factores como el pH de la piel, la hidratación y la alimentación. Sin embargo, un usuario de TikTok reveló un truco para hacer que la fragancia dure por horas en nuestra piel.

Para hacer que el perfume dure más tiempo, se debe colocar vaselina en la piel con anterioridad. De esta forma, las partículas de la fragancia durarán más.

@jaimecaro566 Estos trucos haran tu día a día más fácil #home #hogar #lifehacks #hacks #tips #ideas ♬ sonido original - Soy Jaime

Un aroma increíble: cómo preparar un perfume casero para que la ropa huela siempre a limpio

Los perfumes para la ropa ayudan a mantener una sensación de frescura entre lavados, especialmente cuando las prendas se guardan mucho tiempo en el armario. Además, los aromas naturales pueden influir en el estado de ánimo, aportando bienestar, energía o relajación según la fragancia elegida.

Aunque existen muchas opciones comerciales, también es posible preparar un perfume casero de manera sencilla y ecológica. Esta receta utiliza pétalos de rosa, que aportan un aroma fresco, dulce y delicado.

Cómo hacer perfume para ropa casero

Ingredientes

  • 2 tazas de agua destilada
  • 2 tazas de pétalos de rosa frescos
  • Gasa

Paso a paso

  1. Colocar la gasa en un recipiente hondo, procurando que sobresalga por los bordes.
  2. Distribuir los pétalos de rosa sobre la gasa y cubrir con el agua destilada.
  3. Dejar reposar la mezcla toda la noche para que las flores liberen su aroma.
  4. Al día siguiente, retirar la gasa y exprimir para extraer todo el líquido.
  5. Verter el líquido en una cacerola y calentar a fuego lento durante 5-7 minutos. Apagar el fuego y dejar enfriar.

Con unos simples pasos, queda listo un perfume casero y natural con fragancia a rosas. Se puede aplicar sobre prendas de ropa, sábanas, cortinas y otros tejidos, siempre rociando a cierta distancia para evitar manchas.

