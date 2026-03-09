¿Tu perfume se va rápido?, el truco casero de TikTok para que dure toda la noche

Utilizando un solo producto, es posible hacer que las partículas de la fragancia se adhieran por más tiempo a la piel.

A todos les gusta oler bien durante todo el día, pero pocos lo logran. El secreto para que los perfumes duren depende de múltiples factores como el pH de la piel, la hidratación y la alimentación. Sin embargo, un usuario de TikTok reveló un truco para hacer que la fragancia dure por horas en nuestra piel.

Para hacer que el perfume dure más tiempo, se debe colocar vaselina en la piel con anterioridad. De esta forma, las partículas de la fragancia durarán más.

Un aroma increíble: cómo preparar un perfume casero para que la ropa huela siempre a limpio Los perfumes para la ropa ayudan a mantener una sensación de frescura entre lavados, especialmente cuando las prendas se guardan mucho tiempo en el armario. Además, los aromas naturales pueden influir en el estado de ánimo, aportando bienestar, energía o relajación según la fragancia elegida.

Aunque existen muchas opciones comerciales, también es posible preparar un perfume casero de manera sencilla y ecológica. Esta receta utiliza pétalos de rosa, que aportan un aroma fresco, dulce y delicado.

Cómo hacer perfume para ropa casero Ingredientes