5 de marzo de 2026 - 13:46

Cuál es el animal nativo de la Argentina que está entre los cinco más extraños del mundo

Conocé las características de este animal y en qué regiones del país habita este mamífero único, considerado uno de los más extraños del planeta.

Cuál es el animal nativo de la Argentina que está entre los cinco más extraños del mundo

Cuál es el animal nativo de la Argentina que está entre los cinco más extraños del mundo

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La diversidad de climas y paisajes convierte a la Argentina en uno de los países con mayor variedad de flora y fauna de la región. Entre los animales nativos que habitan su territorio hay uno que llama la atención a nivel mundial: el aguará guazú, considerado uno de los más extraños del planeta.

Leé además

Michael Carroll tenía 19 años, era recolector de basura, ganó US$13 millones en la lotería y lo perdió todo.   

Un recolector de basura ganó US$13 millones en la lotería y se los gastó en fiesta con mujeres
Cáscara de limón en el horno.

Para qué sirve y por qué recomiendan poner cáscara de limón en el horno apagado

Este mamífero vive principalmente en los pastizales y humedales del norte argentino. Su aspecto particular y su comportamiento solitario lo ubicaron en el quinto puesto de un ranking elaborado por la revista de viajes Wanderlust, que reúne a algunos de los animales más inusuales del mundo.

Características del aguará guazú

El aguará guazú, también conocido como “lobo de crin”, se distingue por su apariencia única. Tiene patas largas, pelaje rojizo, orejas grandes y una melena oscura que recorre su cuello y parte del lomo.

Aunque su nombre puede sugerir lo contrario, no es un zorro ni un lobo. Se trata de una especie única dentro de su género y también habita en países como Brasil, Paraguay y Bolivia.

Es el cánido más grande de Sudamérica y puede desplazarse a gran velocidad gracias a la longitud de sus patas, una adaptación que le permite moverse con facilidad entre los pastizales altos donde vive.

image
El aguar&aacute; guaz&uacute; es el animal m&aacute;s extra&ntilde;o de la Argentina y el quinto m&aacute;s raro del mundo. (Foto: Adobe Stock)

El aguará guazú es el animal más extraño de la Argentina y el quinto más raro del mundo. (Foto: Adobe Stock)

A diferencia de otros animales de su familia, el aguará guazú prefiere la vida solitaria. Suele recorrer grandes extensiones de territorio durante la noche en busca de alimento.

Para algunas comunidades originarias del norte argentino, como los tobas y los mocovíes, este animal tiene además un valor simbólico y espiritual.

De qué se alimenta el aguará guazú

El aguará guazú es omnívoro, por lo que su dieta incluye distintos tipos de alimentos. Entre los más comunes se encuentran:

  • pequeños mamíferos
  • aves
  • frutas
  • raíces

Gracias a esta alimentación variada, cumple un rol importante en el equilibrio de los ecosistemas, ya que ayuda tanto al control de poblaciones de animales pequeños como a la dispersión de semillas.

Hábitat del aguará guazú

Este animal suele habitar pastizales, sabanas, esteros, humedales y zonas de bosque abierto. Una de las regiones con mayor presencia de la especie es los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, donde cuenta con programas de protección y conservación.

En la Argentina también se lo puede encontrar en:

  • Chaco
  • Formosa
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • algunas zonas de Córdoba

A pesar de su amplia distribución, la especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza. Por ese motivo, el aguará guazú está protegido por ley en el país y es considerado un animal en peligro de extinción.

Ranking de los animales más extraños del mundo, según Wanderlust Magazine

Según la revista Wanderlust, el ranking de los animales más extraños del planeta incluye especies de distintos continentes:

  • Manatí
  • Tarseros
  • Kakapo
  • Agama de roca
  • Aguará guazú
  • Colugo
  • Dragón de Komodo
  • Tiburón peregrino
  • Lemur aye-aye
  • Kiwi
  • Rana de cristal
  • Pangolín
  • Picozapato
  • Mono narigudo
  • Ornitorrinco
  • Carpincho
  • Wobbegong
  • Casuario del sur
  • Proteles o lobo de tierra
  • Fragata magnífica
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el origen del recreo escolar: quien lo creo y como cambio la educacion para siempre

El origen del recreo escolar: quién lo creó y cómo cambió la educación para siempre

Para evitar quemaduras al cocinar, siempre usar manoplas de horno.

El error más común al cocinar en horno que puede arruinar cualquier receta

bolsas y ojeras: 5 consejos para decirles adios y lograr una mirada mas joven

Bolsas y ojeras: 5 consejos para decirles adiós y lograr una mirada más joven

El dispositivo del hogar que tiramos a la basura y podría contener oro de 22 kilates

El dispositivo del hogar que tiramos a la basura y podría contener oro de 22 kilates