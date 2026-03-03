El origen del recreo escolar: quién lo creó y cómo cambió la educación para siempre

A diferencia de lo que muchos imaginan, el recreo no siempre formó parte de la vida escolar. Su incorporación fue el resultado de un cambio pedagógico profundo.

Hoy resulta difícil imaginar una escuela sin recreo. Ese instante en que el timbre rompe la rutina, los chicos se dispersan entre juegos y meriendas, y los docentes respiran un momento antes de continuar con la jornada. Sin embargo, el recreo no existió desde siempre: es el resultado de una transformación pedagógica profunda que se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX, y que en Argentina tuvo una impulsora clave: Juana Manso.

Durante buena parte de la historia, la infancia no se concebía como una etapa con necesidades propias. Antes del Iluminismo, predominaba una educación rígida, centrada en la disciplina y el castigo, donde largas horas de enseñanza continua eran moneda corriente. No existía la idea de que los niños necesiten descanso, juego o espacios para liberar energía. La psicología del aprendizaje, la imaginación y el vínculo entre educación y bienestar eran conceptos prácticamente ajenos al sistema.

Con el pensamiento ilustrado surgió una visión distinta: la infancia comenzó a ser entendida como un período particular del desarrollo humano. Filósofos como Rousseau y Locke influyeron en nuevas formas de concebir a los niños, ahora vistos como seres en crecimiento, con sensibilidad y potencial creativo. Esta transición se amplificó en el siglo XIX, junto al avance de la pedagogía moderna y los cambios sociales de la Revolución Industrial. Fue en ese escenario donde se gestó la idea de incorporar pausas de descanso dentro de la jornada escolar.

Juana Manso, la mujer detrás del recreo En Argentina, la figura que transformó esa idea en acción fue Juana Paula Manso, escritora, educadora y defensora incansable de una escuela igualitaria, higiénica y libre de castigos. Para Manso, la educación debía estimular el juego, el interés y el buen trato; factores indispensables para el aprendizaje real. Propuso que los niños necesitaban momentos para moverse, expresarse y despejar la mente, y que el recreo debía formar parte formal del funcionamiento escolar.

Su mirada fue revolucionaria para la época: mientras la disciplina rígida aún dominaba la enseñanza, Manso insistía en que el bienestar emocional y físico de los alumnos era tan importante como los contenidos. Su influencia sentó las bases para que, años después, el Estado incorporara oficialmente el recreo como un derecho educativo.