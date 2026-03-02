El error más común al cocinar en horno que puede arruinar cualquier receta

Precalentar el horno es casi una regla en repostería y en todo tipo de cocina . Sin embargo, la misma lógica no se aplica a la asadera. Según especialistas consultados por EatingWell, en la mayoría de los casos no solo no es necesario, sino que puede resultar incómodo o incluso riesgoso.

“Rara vez es necesario precalentar una bandeja para hornear antes de añadir los alimentos, lo cual es positivo, ya que ese método puede ser engorroso y potencialmente peligroso”, explica Peggy Paul Casella, catadora y editora de recetas.

El motivo es simple: la mayoría de los alimentos se cocina correctamente en una superficie fría , sin perder textura ni sabor.

Las verduras densas son uno de los ejemplos más claros. Papas, zanahorias, remolachas o calabazas pueden dorarse demasiado en la base antes de estar cocidas por dentro si se colocan sobre una bandeja caliente.

“Nunca precalentaría una bandeja para asar verduras densas… porque eso podría hacer que se doren por abajo antes de cocinarse completamente por dentro ”, señala Paul Casella.

La misma recomendación vale para preparaciones dulces y platos horneados.

Beth Lipton, creadora de recetas, advierte: “No precalentaría la asadera para galletas, bizcochos, pasteles o pan de carne… esos alimentos se cocinarán demasiado o incluso se quemarán por abajo antes de estar bien cocidos”.

Además del riesgo de sobrecocción, manipular una bandeja caliente aumenta la posibilidad de accidentes en la cocina.

Cuándo sí puede ser útil

Aunque no es la práctica habitual, existen algunas excepciones. Precalentar la superficie puede ayudar a lograr una base más crujiente en preparaciones específicas, como pizzas, panes artesanales o ciertos productos que requieren un golpe inicial de calor.

Eso sí, los expertos insisten en una condición clave: el material debe ser resistente.

Para evitar quemaduras, siempre usar manoplas de horno. Foto: Freepik.

“Hazlo solo si tienes una bandeja que no se deforme, como las de acero aluminizado o acero al carbono”, recomienda Paul Casella. Las bandejas delgadas de aluminio, en cambio, no están diseñadas para soportar ese cambio brusco de temperatura.

La regla más importante

En general, los especialistas coinciden en una idea central: una buena receta debe indicar explícitamente si es necesario precalentar la asadera.

“He tenido mucho éxito preparando pizza, pan y verduras asadas en bandejas frías, así que no le veo sentido a estar pendiente de una bandeja caliente en el horno si no es necesario”, afirma Paul Casella.

Por eso, salvo indicación específica, lo más práctico y seguro es colocar los alimentos sobre una bandeja fría y dejar que el horno haga el resto.