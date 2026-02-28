Un descubrimiento revolucionó la recuperación de metales preciosos en dispositivos electrónicos en desuso que siempre están en el hogar.

El dispositivo del hogar que tiramos a la basura y podría contener oro de 22 kilates

En un avance innovador, científicos de ETH Zurich (Suiza) encontraron una manera sostenible de extraer oro de 22 quilates de la basura electrónica utilizando un ingrediente inesperado: la proteína de suero de leche. Este método ecológico permitiría recuperar metales valiosos de dispositivos que solemos descartar sin saber su verdadero potencial.

El avance científico podría transformar la manera en que manejamos los desechos electrónicos, ya que computadoras, celulares y tablets contienen metales preciosos como oro, plata y cobre en concentraciones más altas que en algunas minas tradicionales. Sin embargo, los métodos actuales de extracción suelen ser costosos y contaminantes, ya que requieren el uso de productos químicos agresivos.

La solución de los investigadores suizos se basa en una esponja especial creada a partir de nanofibrillas de proteína de suero de leche, un subproducto de la industria alimentaria. Esta estructura es capaz de absorber selectivamente los iones de oro presentes en las placas base de computadoras antiguas y otros dispositivos electrónicos.

image Investigadores descubrieron oro en dispositivos electrónicos antiguos Cómo funciona el proceso para recuperar oro de la basura electrónica Los científicos lograron extraer una pepita de oro de 22 quilates, con un peso de 450 miligramos, a partir de solo 20 placas base de computadoras desechadas. El procedimiento es simple y consta de los siguientes pasos:

Las proteínas de suero de leche se transforman en nanofibrillas.

Se ensamblan para formar una esponja porosa.

Las placas base se disuelven en una solución especial.

La esponja de proteína captura los iones de oro presentes en la mezcla.

Finalmente, la esponja se calienta para solidificar las partículas de oro y convertirlas en pepitas. Este método no solo es económicamente rentable, sino también ecológico, ya que permite obtener hasta 50 dólares en oro por cada dólar invertido en el proceso, según los investigadores.