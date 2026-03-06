6 de marzo de 2026 - 14:56

Mujeres infieles: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Algunos signos del zodíaco más propensos a ser infieles, que muestran mayor tendencia la aventura y la impulsividad en el amor.

Infieles. Según la astrología son tres signos del zodíaco los más propensos a la infidelidad.

Por Redacción Diario de Cuyo

En astrología, la fidelidad no depende solo del signo solar, pero ciertos rasgos de personalidad pueden influir en cómo cada persona vive el compromiso. Dentro de las características que analiza el horóscopo y la carta natal, hay tres signos del zodíaco que suelen destacarse por su búsqueda constante de estímulos y novedad en el vínculo.

Según astrólogos contemporáneos y escuelas tradicionales, Géminis, Sagitario y Aries son los signos que, por su naturaleza inquieta e independiente, podrían tener más dificultad para sostener relaciones monógamas estrictas si se sienten limitados.

Según la astrología, las mujeres de Aries, Géminis y Sagitario son propensas a ser infieles.

Qué signos tienen más tendencia a la infidelidad, según la astrología

La astrología no condena a nadie a un comportamiento, pero sí describe energías dominantes. En el caso de estos tres signos, el punto en común es la necesidad de libertad y movimiento.

Las características de Géminis

Regido por Mercurio, es un signo mental, curioso y cambiante.

Si se aburre o siente rutina, puede buscar conversación, atención o emoción fuera del vínculo. No siempre se trata de algo físico: muchas veces es una infidelidad emocional o intelectual.

Características que influyen:

  • Necesidad constante de estímulo.
  • Facilidad para conectar con otras personas.
  • Dificultad para tolerar la monotonía.

Las características de Sagitario

Gobernado por Júpiter, representa la expansión y la aventura.

Sagitario valora profundamente la libertad. Si percibe control excesivo o restricciones, puede reaccionar alejándose o explorando nuevas experiencias afectivas.

Rasgos clave:

  • Espíritu aventurero.
  • Rechazo a los límites rígidos.
  • Búsqueda permanente de crecimiento personal.

Las características de Aries

Regido por Marte, es impulsivo y pasional.

Cuando Aries actúa, lo hace desde el deseo inmediato. Si se siente desafiado o atraído por alguien nuevo, puede dejarse llevar sin medir consecuencias.

Factores que inciden:

  • Impulsividad.
  • Intensidad emocional.
  • Necesidad de conquista.
