Mujeres infieles: los 3 signos del zodíaco que son las peores

En astrología, la fidelidad no depende solo del signo solar, pero ciertos rasgos de personalidad pueden influir en cómo cada persona vive el compromiso. Dentro de las características que analiza el horóscopo y la carta natal, hay tres signos del zodíaco que suelen destacarse por su búsqueda constante de estímulos y novedad en el vínculo.
Según astrólogos contemporáneos y escuelas tradicionales, Géminis, Sagitario y Aries son los signos que, por su naturaleza inquieta e independiente, podrían tener más dificultad para sostener relaciones monógamas estrictas si se sienten limitados.
Qué signos tienen más tendencia a la infidelidad, según la astrología
La astrología no condena a nadie a un comportamiento, pero sí describe energías dominantes. En el caso de estos tres signos, el punto en común es la necesidad de libertad y movimiento.
Las características de Géminis
Regido por Mercurio, es un signo mental, curioso y cambiante.
Si se aburre o siente rutina, puede buscar conversación, atención o emoción fuera del vínculo. No siempre se trata de algo físico: muchas veces es una infidelidad emocional o intelectual.
Características que influyen:
Necesidad constante de estímulo.
Facilidad para conectar con otras personas.
Dificultad para tolerar la monotonía.
Las características de Sagitario
Gobernado por Júpiter, representa la expansión y la aventura.
Sagitario valora profundamente la libertad. Si percibe control excesivo o restricciones, puede reaccionar alejándose o explorando nuevas experiencias afectivas.
Rasgos clave:
Espíritu aventurero.
Rechazo a los límites rígidos.
Búsqueda permanente de crecimiento personal.
Las características de Aries
Regido por Marte, es impulsivo y pasional.
Cuando Aries actúa, lo hace desde el deseo inmediato. Si se siente desafiado o atraído por alguien nuevo, puede dejarse llevar sin medir consecuencias.