Mujeres infieles: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Infieles. Según la astrología son tres signos del zodíaco los más propensos a la infidelidad.

En astrología, la fidelidad no depende solo del signo solar, pero ciertos rasgos de personalidad pueden influir en cómo cada persona vive el compromiso. Dentro de las características que analiza el horóscopo y la carta natal, hay tres signos del zodíaco que suelen destacarse por su búsqueda constante de estímulos y novedad en el vínculo.

Según astrólogos contemporáneos y escuelas tradicionales, Géminis, Sagitario y Aries son los signos que, por su naturaleza inquieta e independiente, podrían tener más dificultad para sostener relaciones monógamas estrictas si se sienten limitados.

image Según la astrología, las mujeres de Aries, Géminis y Sagitario son propensas a ser infieles. Qué signos tienen más tendencia a la infidelidad, según la astrología La astrología no condena a nadie a un comportamiento, pero sí describe energías dominantes. En el caso de estos tres signos, el punto en común es la necesidad de libertad y movimiento.

Las características de Géminis Regido por Mercurio, es un signo mental, curioso y cambiante.

Si se aburre o siente rutina, puede buscar conversación, atención o emoción fuera del vínculo. No siempre se trata de algo físico: muchas veces es una infidelidad emocional o intelectual.