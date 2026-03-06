6 de marzo de 2026 - 16:56

Si tu auto está dentro de estas 7 marcas, podrías llevarte $100.000 con una simple revisión técnica

La mayoría de las marcas de auto del grupo Stellantis renuevan el llamado a revisión que se inició hace algunos años.

La Fiat Fiorino (2014-2018) está entre los modelos en auto en Argentina que deben tener una revisión preventiva por estar equipados con&nbsp;airbags defectuosos&nbsp;del proveedor japonés&nbsp;Takata.

La Fiat Fiorino (2014-2018) está entre los modelos en auto en Argentina que deben tener una revisión preventiva por estar equipados con airbags defectuosos del proveedor japonés Takata.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Stellantis Argentina insistió en el llamado a revisión preventiva de autos equipados con airbags defectuosos del proveedor japonés Takata, en el marco de una de las campañas de recall más grandes de la historia automotriz mundial. Como incentivo, la compañía ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes realicen el recambio.

Leé además

El auto y la moto involucrados en el hecho. 

Choque fatal en Rawson: murió un joven de 18 años tras el impacto entre un auto y una moto
un auto perdio el control tras chocar con una moto y termino incrustado contra una palmera: hay varios heridos

Un auto perdió el control tras chocar con una moto y terminó incrustado contra una palmera: hay varios heridos

El bono deberá utilizarse en el mismo concesionario donde se efectúe la revisión técnica.

La convocatoria alcanza a modelos fabricados entre 2004 y 2019 de las siguientes marcas:

  • Fiat
  • Citroën
  • DS Automobiles
  • Jeep
  • Chrysler
  • Dodge
  • Ram Trucks

El recambio del componente se realiza sin costo en concesionarios oficiales.

El inconveniente detectado es una “falla de origen” en airbags Takata, que puede provocar la degradación del inflador con el paso del tiempo.

En caso de activación, el dispositivo podría generar riesgos significativos para los ocupantes, incluso proyectando fragmentos metálicos.

El defecto afectó a más de 19 fabricantes a nivel mundial y dio lugar a un retiro masivo que alcanzó más de 67 millones de vehículos, según la autoridad de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA).

Cómo saber si tu auto está afectado y dónde pedir turno

Si tenés un vehículo de alguna de estas marcas fabricado entre 2004 y 2019:

  • Verificá si tu unidad está incluida en el recall.
  • Podés hacerlo con el número de dominio (patente) o el número de chasis (VIN).
  • Consultá por teléfono o vía web.
  • Está disponible el 0800 333 7070 (lunes a viernes de 8 a 20).
  • Solicitá turno en un concesionario oficial cercano.
  • Realizá el reemplazo si corresponde.

El número VIN figura en la cédula verde, cédula azul o título del automotor. También suele estar grabado en los cristales o el parabrisas.

Recordá que el cambio es totalmente gratuito. Podés pedir el beneficio de $100.000 en posventa, que se otorga en el mismo concesionario donde se hizo el trabajo.

Modelos alcanzados en Argentina para revisión

Fiat

  • Palio (2012-2018)

  • Uno (2011-2016)

  • Grand Siena (2013-2018)

  • Fiorino (2014-2018)

Citroën

  • C3 (2013-2019)

  • C3 Aircross (2011-2019)

  • C4 (2011)

  • C4 Lounge (2013-2018)

Citroën C3

  • DS3 (2011-2018)

  • DS4 (2012-2017)

  • DS5 (2013)

Jeep / Chrysler

  • Chrysler 300C (2006-2014)

  • Jeep Wrangler (2007-2016)

Dodge / Ram

  • Dodge/Ram 2500 (2004-2009)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Infieles. Según la astrología son tres signos del zodíaco los más propensos a la infidelidad.

Mujeres infieles: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Una palangana vieja puede transformarse en un macetero decorativo resistente y estético 

De basura a tesoro: qué hacer con una palangana vieja en casa

Michael Carroll tenía 19 años, era recolector de basura, ganó US$13 millones en la lotería y lo perdió todo.   

Un recolector de basura ganó US$13 millones en la lotería y se los gastó en fiesta con mujeres

Cuál es el animal nativo de la Argentina que está entre los cinco más extraños del mundo

Cuál es el animal nativo de la Argentina que está entre los cinco más extraños del mundo