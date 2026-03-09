Desbaratan una banda que sustraía transformadores de Naturgy y los vendía en el mercado negro

La Policía de San Juan y la UFI Delitos Contra La Propiedad desarticularon una banda delictiva dedicada al robo y comercialización ilegal de transformadores pertenecientes a la empresa de energía Naturgy . En ese contexto, detuvieron a dos empleados de la empresa subcontratista DISEI y buscan a un prófugo, sindicado como el cabecilla .

La investigación de la causa se encuentra bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica .

Los procedimientos se centraron en tres domicilios clave. En un inmueble ubicado en Calle Abraham Tapia y Callejón Sánchez, los efectivos secuestraron una escalera dieléctrica de gran tamaño, propiedad de la empresa de gas Naturgy S.A. En simultáneo, se realizaron allanamientos en el Barrio El Chañar y en el Barrio Villa Cariño, donde fueron detenidos dos sospechosos identificados como Leonel Amin Correa Julio (26) y Héctor Gastón Morán Herrera (31), respectivamente.

Las detenciones y el secuestro de materiales en torno a la causa Naturgy

Según comentó la fiscal Salica, en rueda de prensa, lo que comenzó como una denuncia por el robo de un transformador el pasado 26 de febrero derivó en una investigación mucho más amplia. Según las autoridades, se trata de una "gran estafa" en la que empleados de empresas subcontratistas, como es el caso de la firma DISEI, sustraían transformadores para venderlos de forma particular.

"En el marco de estas pesquisas, se llegó hasta una finca donde se hallaron tres transformadores adicionales y diversos materiales pertenecientes a Naturgy", indicó Salica.

Los investigadores sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de una organización planificada que operaba desde hace tiempo, posiblemente con complicidad en los lugares donde se acopiaban los elementos robados.

Tras la audiencia de control de detención, uno de los detenidos, Correa Julio, recuperó la libertad sin formalización de cargos por el momento, mientras que el otro permanece detenido con una prórroga hasta el día de mañana (martes).

Sin embargo, la causa aún tiene frentes abiertos. La justicia investiga al dueño de la finca donde se hallaron los equipos y a un familiar de Sebastián Salinas, quien es señalado como el principal implicado y cabecilla de la banda, y que actualmente se encuentra prófugo pese a los múltiples allanamientos realizados para dar con su paradero.