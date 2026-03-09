9 de marzo de 2026 - 10:28

Liberaron a la mujer que apuñaló a su inquilino por masturbarse frente a sus hijos

El herido permanece internado en grave estado. La liberación se produjo al considerar que actuó "en defensa de los menores".

tolosaujer apuñalar
Por Redacción Diario de Cuyo

La mujer de 28 años que había sido detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, luego de que apuñalara a su inquilino, un jubilado de 68 años, fue liberada en las últimas horas luego de que la Justicia considerara que actuó en defensa de sus hijos. La joven, en su declaración, había dicho que el señor se estaba masturbando frente a los menores.

Su versión de los hechos la dio ante la fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la causa, a quien le aseguró que el jubilado estaba tocándose delante de los chicos y que por eso su reacción. Tras escucharla en la Unidad Funcional de Instrucción N°15,la funcionaria no presentó cargos y ordenó su liberación.

El herido, por su parte, permanece internado en el Hospital Son Roque de Gonnet, a donde ingresó con heridas graves tras el episodio.

Todo ocurrió en horas de la mañana del viernes en una vivienda situada sobre la calle 523, entre 18 y 19. Allí, la detenida vivía con sus hijos, una nena de 9 años y un nene de 7, y le alquilaba una habitación al jubilado desde hacía pocos días. Es su fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que se encuentra desempleada.

De acuerdo al relato de los voceros, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Así, un patrullero llegó al lugar y encontró al sujeto con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la cara.

