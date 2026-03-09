9 de marzo de 2026 - 22:56

Choque entre motos en Media Agua: murió una mujer de 34 años tras un violento impacto

El accidente ocurrió en Ruta 237, en el departamento Sarmiento. La víctima viajaba como acompañante en una moto que chocó contra otra que estaba estacionada.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Un trágico siniestro vial se registró este lunes por la noche en la localidad de Media Agua, donde una mujer de 34 años murió tras un choque entre dos motocicletas.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas sobre la Ruta 237, entre calles Búfano y Doncel. Según las primeras informaciones, una moto en la que viajaba una pareja impactó contra otra que se encontraba estacionada al costado de la calzada.

La víctima fue identificada como Nievas, quien viajaba como acompañante en una Cerro 150 de color rojo que era conducida por un hombre de apellido Córdoba.

Cómo fue el choque en Media Agua

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la motocicleta en la que circulaba la pareja colisionó contra una Motomel Blitz 110cc roja que estaba detenida sobre el costado sur de la calle Doncel.

En ese rodado se encontraba un hombre que permanecía estacionado en el lugar.

El impacto fue de gran violencia y los tres involucrados fueron trasladados a un hospital para recibir asistencia médica.

Murió en el hospital

La mujer de 34 años fue llevada al Hospital Ventura Lloveras, donde ingresó con heridas de gravedad.

Sin embargo, falleció poco después a causa de las lesiones sufridas en el choque, según informaron fuentes policiales.

Investigan las causas del accidente

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 8° junto con personal judicial vinculado a la UFI de Delitos Especiales, quienes realizaron pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Las autoridades también intentan establecer las responsabilidades en el hecho y el estado de salud de los otros dos involucrados, quienes resultaron con heridas tras el impacto.

El choque se produjo en una zona con escasa iluminación, un factor que también será analizado en la investigación.

