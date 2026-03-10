10 de marzo de 2026 - 09:47

"Ya dije todo y es verdad": las últimas palabras del médico Miguel Amado antes del veredicto por abuso sexual

El médico Miguel Amado habló por última vez ante el juez Sergio López Martí en el juicio por abuso sexual contra una paciente del Hospital Federico Cantoni.

El médico Miguel Amado dio una declaración corta antes de conocer la sentencia. 

Por Germán González

En la recta final del juicio por abuso sexual contra el médico Miguel Amado, este martes 10 de marzo de 2026 el acusado pronunció sus últimas palabras ante el juez antes de que se conozca el veredicto. "Ya dije todo y es verdad", expresó.

Tras esa instancia procesal, el magistrado quedó en condiciones de dictar el fallo que definirá la situación judicial del imputado.

El pedido de la Fiscalía contra Miguel Amado

El fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, solicitó una condena de cuatro años de prisión efectiva al considerar acreditados dos episodios de abuso sexual cometidos por el médico durante consultas médicas en el Hospital Federico Cantoni, en Pocito.

Además, el representante del Ministerio Público pidió que esa pena se unifique con una condena anterior de dos años que ya pesa sobre Amado por un caso similar ocurrido en el hospital Ventura Lloveras, en el departamento Sarmiento.

Si el planteo fiscal prospera, la pena única ascendería a seis años de prisión efectiva.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa del acusado —integrada por los abogados Marcelo Fernández, Nadia Derka y Ángel Torresrechazó la acusación durante los alegatos y solicitó la absolución del médico.

Según sostuvieron, no existen pruebas suficientes que permitan acreditar los hechos denunciados por la paciente.

La ampliación de la acusación

El proceso tuvo momentos de tensión cuando la Fiscalía decidió ampliar la imputación durante el debate y sumar un segundo episodio de abuso sexual, a partir del relato que brindó la denunciante ante el tribunal unipersonal.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, uno de los hechos ocurrió durante una consulta médica en la que el profesional habría realizado tocamientos indebidos, mientras que el segundo episodio se habría producido en circunstancias similares dentro del mismo hospital.

El testimonio de la denunciante

Durante su declaración, la mujer relató el miedo que experimentó durante la atención médica.

“Dije que me quería ir. Tristemente me tocó ser víctima de los tocamientos por parte de él. Tuve mucho miedo. Este señor rozó los genitales sobre mi cuerpo. Nunca me había pasado, entré en shock”, expresó ante el tribunal. “Dije que me quería ir. Tristemente me tocó ser víctima de los tocamientos por parte de él. Tuve mucho miedo. Este señor rozó los genitales sobre mi cuerpo. Nunca me había pasado, entré en shock”, expresó ante el tribunal.

El impacto emocional de su testimonio fue tal que debió recibir asistencia médica tras sufrir una suba de presión arterial producto del estrés.

Con las últimas palabras del acusado ya pronunciadas, solo resta que el juez Sergio López Martí dé a conocer el veredicto que definirá si el médico recibe una nueva condena por abuso sexual.

