10 de marzo de 2026 - 10:09

Femicidio en La Rioja: asesinó a cuchillazos su expareja delante de sus hijos y luego se quitó la vida

La mujer de 34 años fue asesinada en su casa.

Un brutal femicidio conmocionó a la ciudad de La Rioja durante la madrugada de este martes. Una mujer fue asesinada en su vivienda del barrio Francisco I por su expareja, quien minutos más tarde perdió la vida en el hospital tras provocarse una herida mortal.

El dramático episodio se registró alrededor de la 1:15 en un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles San Charbel y San Cristóbal. De acuerdo con el reporte policial, la alerta fue dada por una vecina de 41 años, quien se comunicó con las autoridades luego de que tres niños acudieran desesperados a su puerta para pedir ayuda y avisar que su padre había atacado a su madre.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda. Siguiendo un rastro de sangre en el pasillo que conducía a una de las habitaciones, encontraron a la víctima, identificada como Jessica Verónica Mercado, de 34 años, tendida en el suelo y sin vida. A pocos metros se encontraba el agresor, Miguel Ángel Justino Ruarte, sentado y cubierto de sangre, junto a un cuchillo de tipo carnicero.

Personal del servicio de emergencias médicas acudió rápidamente a la escena y constató el deceso de la mujer. Ruarte, por su parte, aún presentaba signos vitales, aunque tenía un profundo corte en la garganta. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció alrededor de las 2:15 mientras recibía asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de diversas unidades policiales y de emergencias médicas. La División Homicidios quedó a cargo de las pericias y actuaciones legales de rigor. Dada la gravedad del caso, el jefe de la Policía de la provincia, comisario general Antonio Castillo, se hizo presente en el domicilio.

Por otro lado, tomó intervención el personal de Asuntos Juveniles para poner a resguardo a los tres hijos de la pareja, de 11, 5 y 3 años, quienes fueron trasladados para continuar con los protocolos de contención correspondientes.

Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, la pareja habría protagonizado un fuerte conflicto el último domingo. Este antecedente forma parte de las principales líneas de investigación, la cual continúa en curso para lograr el esclarecimiento definitivo del trágico hecho.

