7 de marzo de 2026 - 18:11

Conmoción por la muerte de Mario Bracco

El conocido enfermero fue hallado sin vida en una vivienda en La Rioja.

Conmoción por la muerte de Mario Bracco

Conmoción por la muerte de Mario Bracco

Foto:

El cuerpo de Mario Bracco fue encontrado este viernes por la tarde en su domicilio. Personal policial y de bomberos trabajó en el lugar para acceder a la vivienda y realizar las pericias correspondientes.

Leé además

fuerte sismo con epicentro en la rioja, altero la siesta en varios departamentos de san juan

Fuerte sismo con epicentro en La Rioja, alteró la siesta en varios departamentos de San Juan
Fabian Ruggeri

Fabián Ruggeri asumió la presidencia de Coviar y llamó a la unidad para enfrentar la crisis vitivinícola

En la tarde de este viernes, un trágico hallazgo movilizó a las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Pasaje San Vicente, antes de llegar a la intersección con Bazán y Bustos, La Rioja. Alrededor de las 17:30 horas, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Mario Bracco, un conocido enfermero profesional de nuestra ciudad, quien fue encontrado sin signos vitales en el interior de su propiedad.

El operativo requirió la intervención conjunta de la Policía de la Provincia, Bomberos y personal médico para lograr ingresar al recinto. Según indicaron fuentes extraoficiales vinculadas a la investigación, el deceso no sería reciente, ya que “parece que hacía algunos días que ya estaba sin vida” debido al estado en el que se encontraba el cuerpo al momento del arribo de los peritos.

La zona permaneció vallada mientras el personal especializado de Criminalística realizaba las tareas de rigor para recolectar pruebas. Desde la fuerza de seguridad señalaron que “la policía debe investigar ahora la causa del fallecimiento del individuo”, bajo la supervisión de la justicia, para determinar fehacientemente las circunstancias que rodearon la muerte del profesional de la salud.

Se espera que en las próximas horas, una vez concluidos los estudios forenses y los informes de laboratorio, se brinden mayores precisiones sobre este hecho que ha generado profunda consternación entre sus colegas y vecinos de la zona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

victoria villarruel destaco el valor de la vitivinicultura en el desayuno de coviar: es un sello premium del pais

Victoria Villarruel destacó el valor de la vitivinicultura en el desayuno de Coviar: "Es un sello premium del país"

Coviar.

Desayuno de Coviar: con fuerte presencia política y empresarial, se realizó el tradicional evento en Mendoza

La CGT, contra la reforma laboral.

La CGT presentó un amparo ante la Justicia contra la reforma laboral

Dolor por la muerte de un jugador de rugby.

Conmoción por la muerte de un joven jugador de rugby