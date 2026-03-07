Conmoción por la muerte de Mario Bracco

El conocido enfermero fue hallado sin vida en una vivienda en La Rioja.

El cuerpo de Mario Bracco fue encontrado este viernes por la tarde en su domicilio. Personal policial y de bomberos trabajó en el lugar para acceder a la vivienda y realizar las pericias correspondientes.

En la tarde de este viernes, un trágico hallazgo movilizó a las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Pasaje San Vicente, antes de llegar a la intersección con Bazán y Bustos, La Rioja. Alrededor de las 17:30 horas, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Mario Bracco, un conocido enfermero profesional de nuestra ciudad, quien fue encontrado sin signos vitales en el interior de su propiedad.

El operativo requirió la intervención conjunta de la Policía de la Provincia, Bomberos y personal médico para lograr ingresar al recinto. Según indicaron fuentes extraoficiales vinculadas a la investigación, el deceso no sería reciente, ya que “parece que hacía algunos días que ya estaba sin vida” debido al estado en el que se encontraba el cuerpo al momento del arribo de los peritos.

La zona permaneció vallada mientras el personal especializado de Criminalística realizaba las tareas de rigor para recolectar pruebas. Desde la fuerza de seguridad señalaron que “la policía debe investigar ahora la causa del fallecimiento del individuo”, bajo la supervisión de la justicia, para determinar fehacientemente las circunstancias que rodearon la muerte del profesional de la salud.