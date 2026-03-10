Conmoción en Córdoba por la repentina muerte de una nena de 6 años: investigan las causas

Una nena de 6 años murió este lunes en la ciudad de Córdoba tras sufrir un cuadro de broncoaspiración. La noticia causó conmoción en el barrio El Rincón, donde ocurrió el trágico episodio.

Según informaron fuentes policiales, la pequeña fue trasladada de urgencia por sus familiares desde su domicilio, ubicado sobre la calle Ricardo Rojas al 6900, hacia el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero .

Pese a los esfuerzos realizados por los médicos de guardia, quienes llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata, l a nena llegó al centro de salud sin signos vitales.

Los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento poco después de su ingreso.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, el cuadro de salud de la menor habría sido provocado por una broncoaspiración, aunque el caso quedó bajo investigación judicial para esclarecer con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de servicios de emergencia, quienes dieron intervención a la Justicia para avanzar con las pericias de rigor.

La CIDH declaró al Estado argentino culpable por la muerte de Marcelita Iglesias

Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado argentino por la muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, la nena de 6 años que fue aplastada por una escultura de hierro durante una excursión escolar en el Paseo de la Infanta, Palermo, en 1996.

El tribunal internacional dio a conocer la resolución tras la demanda iniciada por los padres de la víctima, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo.

image Marcela Iglesias tenía 6 años. (Foto: Nora Ribaudo)

Marcela Iglesias tenía apenas seis años cuando, en febrero de 1996, una escultura de casi 300 kilos se desplomó sobre ella durante una salida escolar. El accidente ocurrió en un espacio público que, años después, fue rebautizado con su nombre en homenaje.

Por unanimidad, el tribunal declaró que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y de la niñez. Además, también lo consideró responsable por la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de la víctima y a la protección de la familia.