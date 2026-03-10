Conmoción por la muerte repentina de una nena de 6 años

10 de marzo de 2026 - 12:40

Un trágico episodio sacudió este lunes a la ciudad de Córdoba, donde una niña de seis años murió luego desufrir un cuadro de broncoaspiración. El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio El Rincón, en la zona noroeste de la capital provincial.

De acuerdo con la información policial, la menor fue trasladada de urgencia por su familia desde su casa, ubicada sobre la calle Ricardo Rojas al 6900, hasta el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero.

Al ingresar al centro de salud, el personal médico intentó asistirla de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el equipo de guardia, la niña llegó sin signos vitales y los profesionales confirmaron su fallecimiento minutos después.

Las primeras evaluaciones indican que la muerte habría sido consecuencia de una broncoaspiración. De todos modos, el caso quedó bajo investigación judicial para determinar con precisión cómo se produjo el episodio.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones y dieron intervención a la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes.

