Así lo informó el Inpres. El sismo tuvo lugar esta madrugada.

Tembló fuerte en La Rioja y se sintió en San Juan

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó de un sismo en la vecina provincia de La Rioja que se percibió en San Juan.

Ayer otro movimiento sísimico de casi 5° de Magnitud despertó a los sanjuaninos.

Este martes, a las 5:51:11 se registró otro temblor, esta vez de 4,4° en la Escala de Richter. El epicentro fue 37 km al SO de Chepes; 65 km al O de Ulapes; 71 km al E de Bermejo, muy cerca de la provincia de San Juan. El sismo fue a una profundidad de 137 km.

La Intensidad en la Mercalli Modificada, fue de III en Chepes y zonas aledañas, mientras que de II a III (sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios) en San Juan.