10 de marzo de 2026 - 08:52

Tembló fuerte en La Rioja y se sintió en San Juan

Así lo informó el Inpres. El sismo tuvo lugar esta madrugada.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó de un sismo en la vecina provincia de La Rioja que se percibió en San Juan.

El epicentro del sismo.

Este martes, a las 5:51:11 se registró otro temblor, esta vez de 4,4° en la Escala de Richter. El epicentro fue 37 km al SO de Chepes; 65 km al O de Ulapes; 71 km al E de Bermejo, muy cerca de la provincia de San Juan. El sismo fue a una profundidad de 137 km.

La Intensidad en la Mercalli Modificada, fue de III en Chepes y zonas aledañas, mientras que de II a III (sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios) en San Juan.

También se sintió, aunque muy poco, en Córdoba y Mendoza

