9 de marzo de 2026 - 22:36

Ambiente instalará  un contenedor en Capital para depositar materiales reciclables y residuos electrónicos

Se trata de ‘Punto limpio’, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente y del municipio de Capital para alentar la separación de residuos en origen.

Para el Punto Limpio en Capital, Ambiente usará uno de los contenedores de Ecopunto que retiraron de un espacio público por vandalismo.

Foto:

Por Fabiana Juarez

La Secretaría de Ambiente y el municipio de Capital trabajan conjuntamente para fomentar el reciclaje y la separación de residuos en origen. Instalarán un ‘Punto Limpio’, un contenedor gigante para que la gente deposite en forma diferenciada los materiales reciclables y residuos electrónicos. Esta iniciativa se suma a 'Separar Suma', un programa de Ambiente en toda la provincia.

Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos dijo que la Secretaría de Ambiente se encargará de proveer el contenedor de ‘Punto Limpio’ que se instalará en Capital, mientras que el municipio de este departamento se hará cargo de disponer personal encargado para informar a los vecinos sobre la separación de residuos, y controlar el horario de funcionamiento.

‘La Secretaría de Ambiente retiró uno de los grandes contenedores para separación en origen que se puso en el estacionamiento del Alto del Bono Shopping por ser blanco de vandalismo y porque había gente que hasta se acostaba a dormir adentro. Este mismo contenedor lo cedimos al municipio de Capital que quiere alentar la separación de residuos y el reciclado’, dijo Ceballos.

Uso del ‘Punto Limpio’ de Ambiente y Capital

Ceballos adelantó que el contenedor de ‘Punto Limpio’ se ubicará sobre calle 25 de Mayo, frente a El Palomar. Ya ha sido trasladado al lugar para que el municipio de Capital se haga cargo de su ploteo. También se encargará de disponer personal para guiar en el buen uso de este depósito que funcionará con horario de apertura y cierre para evitar vandalismo.

En este ‘Punto Limpio’ la gente podrá dejar sus residuos clasificados en plásticos (botellas y envases PVC, PP, PET y nylon), latas (aluminio, hojalata, aerosoles), papeles y cartones (cajas, tetra, hojas de papel), vidrio (botellas, copas, vidrios rotos). También será posible depositar residuos de aparatos electrónicos, pilas, baterías, teléfonos, etc.

