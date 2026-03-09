9 de marzo de 2026 - 14:26

En Albardón, 20 niños y adolescentes aspiran convertirse en bomberos

Son los chicos que ingresaron a la Escuelita de Cadetes perteneciente a Bomberos Voluntarios del departamento Albardón.

Son 20 los niños y adolescentes que ingresaron a la Escuelita de Cadetes, dependiente de Bomberos Voluntarios de Albardón.

Por Fabiana Juarez

Niños y adolecentes del departamento Albardón comenzaron a transitar el camino para ser bomberos. Son 20 los chicos que ingresaron a la Escuelita de Cadetes India, de Bomberos Voluntario de Albardón para aprender sobre valores y conocimientos bomberiles básicos. También aprenderán de prevención sísmicas con los alumnos de las escuelas que visita el cuartel para darles charlas del tema.

Con juegos, los alumnos de la Escuelita de Cadetes de Bomberos Voluntarios de Albardón aprenden sobre valores.

La Escuelita de Cadetes India reabrió sus puertas en el 2023, tras la pandemia, y desde entonces sigue formando a los chicos que un futuro quieren convertirse en bomberos. Ya arrancó el ciclo lectivo 2026 y con una matrícula de 20 alumnos, varones y mujeres, de entre 9 a 16 años.

‘En la Escuelita de Cadetes buscamos principalmente formar a los chicos en valores y disciplina, ya que actualmente la sociedad está mostrando muchas cosas negativas en las personas y más en edades pequeñas. Es por eso que nuestro principal objetivo es mostrarles como forjar un futuro desde el respeto, la dedicación y el trabajo constante para ayudar a la comunidad’, sostuvo Rodrigo Tejada, de Bomberos Voluntarios de Albardón.

Tejada agregó que los cadetes también aprenden sobre temas como el bullying en las escuelas, prevención de incendios y técnicas bomberiles básicas, adecuadas a su edad. Durante el año de cursado también trabajan sobre diferentes proyectos sobre los cuidados del medio ambiente.

Detalles de la Escuela de Cadetes de Albardón

La Escuela de Cadetes India, de Bomberos Voluntarios de Albardón es gratuita y está destinada a chicos de entre 9 y 16 años. El cursado dura un año, paralelamente al ciclo lectivo.

Los chicos ni bien comienzan el cursado ya reciben el título de cadetes. Cuando llegan a la edad de 17 años pasan a ser aspirantes a bomberos. Y a los 18, pueden rendir la evaluación federativa para recibirse con el cargo de bombero.

