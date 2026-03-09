9 de marzo de 2026 - 13:56

Capital: encontraron un antiguo pozo en la Plaza Gertrudis Funes y arqueólogos realizarán estudios

En Capital, durante las obras de rehabilitación y puesta en valor de la Plaza Gertrudis Funes, se identificó un pozo de antigua data.

El pozo encontrado en la plaza Gertrudis Funes.

El pozo encontrado en la plaza Gertrudis Funes.

Foto:

En el marco del Plan de rehabilitación y puesta en valor de Plaza Gertrudis Funes, operarios de la empresa encargada de la obra hallaron, lo que sería, un antiguo pozo séptico mientras realizaban excavaciones para la colocación de una cisterna para el sistema de riego. El hallazgo se produjo a pocos metros de la esquina de calles 25 de Mayo y Jujuy.

Ante esta situación, Capital coordina trabajos con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, con el fin de realizar las tareas de relevamiento, análisis e investigación correspondientes.

Para garantizar la preservación del sitio y el desarrollo seguro de los estudios, el área donde se encuentra la estructura fue cercada, permitiendo que las tareas de investigación se desarrollen con normalidad.

