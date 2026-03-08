Persecución policial en Capital: un sospechoso terminó detenido tras chocar su moto

Una persecución policial en plena Capital sanjuanina terminó con un sospechoso detenido luego de que la moto en la que escapaba quedara destrozada . El hecho ocurrió sobre avenida Paula Albarracín de Sarmiento , cerca de Casa de Gobierno, en un episodio que fue presenciado por vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con el testimonio de un lector del diario , todo comenzó cuando personal policial perseguía a un presunto delincuente que se movilizaba en una moto 110 . El sospechoso se desplazaba por avenida Paula Albarracín de Sarmiento, en dirección hacia la zona de Casa de Gobierno , generando una situación de tensión en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Según relató el testigo, durante el operativo la persecución se extendió por varios metros hasta que finalmente el motociclista fue interceptado por los efectivos . En ese momento, por razones que aún no fueron confirmadas oficialmente, la moto terminó completamente destruida , lo que hace suponer que pudo haberse producido un impacto durante la maniobra para detenerlo .

Tras el procedimiento, el sospechoso fue reducido por los uniformados y esposado , mientras que la motocicleta quedó seriamente dañada en el lugar .

El mismo testigo aseguró que luego del arresto el hombre fue subido a la caja de una camioneta policial , donde permanecía esposado mientras continuaba el operativo en la zona.

Expectativa por información oficial

Hasta el momento no se difundió un parte policial oficial sobre el procedimiento ni sobre los motivos que originaron la persecución en ese sector de la ciudad.

Sin embargo, el episodio generó gran atención entre quienes transitaban por la zona, ya que avenida Paula Albarracín de Sarmiento es uno de los corredores viales más utilizados para conectar el centro de San Juan con sectores cercanos a Casa de Gobierno y el barrio Aramburu.

En los últimos meses se registraron diversos operativos policiales vinculados a hechos de inseguridad en la Capital sanjuanina, lo que mantiene la atención de los vecinos y las autoridades.