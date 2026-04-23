    • 23 de abril de 2026 - 10:42

    Un apostador sanjuanino ganó $6 millones en la Quiniela Max

    El premio mayor del sorteo vespertino de la Quiniela Max cayó en Capital.

    Bolillas.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreír en San Juan con un nuevo ganador de la Quiniela Max, que en su sorteo vespertino N° 7251 entregó un premio de 6 millones de pesos.

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    Según la información oficial, el ticket ganador fue vendido en la agencia 914, ubicada en el departamento Capital, lo que generó gran expectativa en la comunidad y entre los habituales jugadores.

    El sorteo se realizó el pasado 22 de abril de 2026 y el pozo había alcanzado una cifra significativa, lo que incrementó el interés de los apostadores en toda la provincia. Desde la organización recordaron que el premio tiene fecha de prescripción el 2 de mayo, por lo que el ganador deberá presentarse antes de ese plazo para hacerlo efectivo.

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