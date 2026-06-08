Con 20 CAPS inaugurados, San Juan fortalece la salud pública y ya beneficia a más de 90 mil vecinos

La descentralización de la salud dejó de ser un proyecto para convertirse en una realidad en los barrios de San Juan. A través de un plan estratégico impulsado por el Gobierno provincial, la gestión local logró inaugurar 20 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente renovados, transformando de raíz la primera línea de respuesta médica de la provincia.

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Este despliegue territorial, ejecutado con fondos y decisión propia de la Provincia, ya impacta de manera directa en la calidad de vida de más de 90.000 sanjuaninos , quienes ahora pueden acceder a consultas, tratamientos y prevención a solo unas cuadras de sus hogares.

Al inicio de la actual gestión, el diagnóstico del sistema periférico de salud era preocupante. Según informes oficiales, una gran parte de los centros de salud distribuidos en los departamentos presentaba graves deficiencias edilicias y severas limitaciones operativas .

"Muchos establecimientos ni siquiera contaban con salas de espera adecuadas, exponiendo a los pacientes a las inclemencias climáticas, ni poseían espacios en condiciones óptimas para que el personal médico pudiera trabajar con dignidad", recordaron desde las carteras intervinientes.

Hoy, el panorama es radicalmente opuesto. Las obras entregadas muestran una fisonomía totalmente renovada: espacios climatizados, ambientes amplios, iluminación eficiente y áreas acondicionadas para garantizar el confort tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud.

Más infraestructura y nuevos servicios

Las intervenciones en los CAPS no se limitaron a una simple mano de pintura; consistieron en remodelaciones integrales, ampliaciones arquitectónicas y una profunda refuncionalización de los edificios.

Entre los trabajos más destacados se encuentran:

Optimización de áreas clave: Renovación total de consultorios, áreas de enfermería de última generación y salas de espera más confortables.

Renovación total de consultorios, áreas de enfermería de última generación y salas de espera más confortables. Infraestructura básica: Renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias para garantizar la seguridad y la bioseguridad.

Renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias para garantizar la seguridad y la bioseguridad. Inclusión y accesibilidad: Construcción de sanitarios diferenciados y baños especialmente diseñados para personas con discapacidad, eliminando barreras arquitectónicas.

La llegada de la alta complejidad barrial

Además de la mejora edilicia, el plan sanitario incluyó la incorporación de nuevos servicios esenciales según la demanda de cada comunidad. El hito más celebrado por los vecinos es la llegada de consultorios odontológicos completamente equipados, un servicio históricamente centralizado que obligaba a los pacientes a realizar largas travesías urbanas para una atención básica de salud bucal.

El gran objetivo: descentralizar para salvar vidas

La filosofía detrás de esta fuerte inversión en obra pública es clara: fortalecer el primer nivel de atención. En el ámbito sanitario, este es el eslabón clave para la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento crónico de enfermedades.

Al dotar a los barrios de herramientas diagnósticas y profesionales estables, se logra un doble beneficio:

Cercanía e inmediatez: El vecino resuelve su consulta, su control de niño sano o su atención de enfermería a minutos de su casa.

El vecino resuelve su consulta, su control de niño sano o su atención de enfermería a minutos de su casa. Descompresión hospitalaria: Se evita que miles de personas saturen las guardias de los hospitales de mayor complejidad (como el Hospital Rawson o el Marcial Quiroga) por consultas o tratamientos básicos.

Una política de Estado con sello local

En un contexto nacional complejo para la obra pública, San Juan se diferencia al sostener y financiar este plan de modernización sanitaria exclusivamente con recursos provinciales.

Con 20 centros funcionando a pleno rendimiento y más de 15 CAPS actualmente en ejecución, la provincia consolida una red sanitaria periférica preparada para el futuro. Cada centro de salud que abre sus puertas de manera renovada no es solo un logro arquitectónico; es una respuesta real, concreta y duradera a la necesidad más elemental de los sanjuaninos: el derecho a una salud digna y cercana.