¿Y el rival para Cabello en la CGT San Juan? Qué pasó con la Intersindical y las 62 organizaciones

A poco más de un mes de la elección, el actual secretario General aparece como el único dirigente con un armado consolidado, mientras la Mesa Intersindical y las 62 Organizaciones Peronistas todavía no logran articular una alternativa.

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ya comenzó y, por ahora, el escenario parece favorecer ampliamente al actual secretario General, Eduardo Cabello. Los comicios, que inicialmente estaban programados para el 27 de agosto, finalmente fueron adelantados al 25 por cuestiones de calendario de la conducción nacional de la central obrera.

A poco más de un mes de la renovación de autoridades, el diputado provincial peronista continúa siendo el único dirigente con un armado, al menos visible, para buscar un nuevo mandato al frente de la central sindical. En contrapartida, los espacios que en los últimos meses manifestaron diferencias con la conducción de Cabello todavía no lograron traducir ese descontento en una lista que pueda competir por la conducción.

La principal incógnita sigue estando en el sector conformado por la Mesa Intersindical y las 62 Organizaciones Peronistas, que supuestamentente estaban fogoneados por el senador Sergio Uñac a través del secretario General de ASIJEMIN, Marcelo Mena. Si bien ambos espacios vienen manteniendo reuniones y comparten cuestionamientos hacia la actual conducción, hasta el momento no consiguieron avanzar en una estrategia común ni definir un candidato capaz de disputar la conducción de la CGT sanjuanina.

La falta de definiciones contrasta con el trabajo político que viene realizando Cabello desde hace varios meses. El dirigente sindical ya había anticipado su intención de continuar al frente de la Regional y, desde entonces, profundizó las conversaciones con distintos gremios para consolidar una lista de unidad. Principalmente con UPCN, de Pepe Villa, y con Víctor Menéndez, del SUOES.

En ese contexto, también cobró relevancia una frase que dejó recientemente al referirse a los sindicatos que decidieron alejarse del armado de la CGT. Sin nombrar a ningún gremio en particular, advirtió que "después el invierno es duro" para los que se alejen del oficialismo cegetista y quieran competir por el timón obrero.