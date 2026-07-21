    • 21 de julio de 2026 - 16:27

    La Mesa Política se reunió con el propósito de avanzar en el Congreso con varias reformas

    Con Diego Santilli al frente de la reunión, el oficialismo repasó la agenda legislativa para el segundo semestre. Entre las prioridades figuran la reforma del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal y cambios al sistema electoral.

    La nueva foto de la mesa política

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la pausa generada por el Mundial 2026 y en la antesala de la reanudación de la actividad parlamentaria, el Gobierno nacional volvió a reunir a su mesa política con el objetivo de definir la estrategia legislativa para el segundo semestre y acelerar el tratamiento de los proyectos que considera prioritarios.

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    El encuentro se realizó en las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y contó con la participación del núcleo político más cercano al presidente Javier Milei. Durante la reunión se repasó el estado de las iniciativas que el oficialismo pretende impulsar cuando el Congreso retome las sesiones, previsto para el próximo 6 de agosto, luego del receso invernal.

    Uno de los principales temas abordados fue la presentación de la Ley de Inocencia Fiscal, cuya propuesta será detallada este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el Ejecutivo consideran que el proyecto reúne condiciones para obtener respaldo legislativo y avanzar con rapidez en el Congreso.

    Además, el Gobierno confirmó que la próxima semana el presidente Javier Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más relevantes de la administración libertaria. El proyecto fue elaborado en conjunto por el mandatario, Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, y será enviado inicialmente a la Cámara de Diputados.

    Durante la reunión también se analizaron otros proyectos pendientes, entre ellos la iniciativa elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para reforzar la protección de la propiedad privada, cuyo tratamiento fue postergado antes del receso legislativo por falta de consensos.

    En paralelo, Santilli informó sobre la continuidad de las negociaciones con gobernadores para avanzar en acuerdos vinculados con obras de infraestructura. En los próximos días prevé reunirse con autoridades de Santa Fe para formalizar el traspaso de obras viales, mientras que también tiene previstas reuniones con representantes de Catamarca y Santiago del Estero para impulsar proyectos de acueductos, plantas potabilizadoras y otras iniciativas de infraestructura.

    Otro de los desafíos que enfrenta el oficialismo es la reforma política, especialmente la propuesta para modificar el esquema de las elecciones primarias (PASO). Aunque el Gobierno mantiene ese objetivo dentro de su agenda legislativa, reconoce que aún no cuenta con los apoyos necesarios para garantizar su aprobación, por lo que evalúa distintas alternativas.

    La mesa política fue convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunió, además de Santilli, a Luis Caputo, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, el secretario de Prensa Fabián Fernández y el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt.

    Con la actividad parlamentaria próxima a reanudarse, el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa política y conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con las reformas económicas e institucionales que considera centrales para la segunda mitad del año.

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