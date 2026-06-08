    • 8 de junio de 2026 - 09:33

    Docentes universitarios de San Juan anunciaron un paro de cinco días y advierten que peligra el segundo cuatrimestre

    La medida de fuerza se realizará del 16 al 20 de junio y contará con la adhesión de SiDUNSJ y ADICUS.

    Paro universitario. Foto: Sidunsj.

    Paro universitario. Foto: Sidunsj.

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    Los gremios docentes universitarios profundizarán su plan de lucha durante junio en reclamo de mayores recursos para las universidades nacionales, recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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    En San Juan, tanto el Sindicato de Docentes Universitarios (SiDUNSJ) como la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) confirmaron su adhesión al paro nacional universitario convocado del 16 al 20 de junio.

    La medida fue resuelta en distintos plenarios nacionales de federaciones docentes universitarias y busca presionar al Gobierno nacional para que convoque a paritarias y garantice el financiamiento necesario para el funcionamiento de las casas de altos estudios.

    Además del paro, el cronograma de protestas incluye clases públicas y una acción nacional prevista para el 16 de junio frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, bajo la consigna: "La universidad pública se juega el partido más importante de su historia".

    Advierten que el segundo cuatrimestre está en riesgo

    Desde CONADU Histórica manifestaron su preocupación por la falta de respuestas oficiales y advirtieron que el conflicto podría profundizarse durante las próximas semanas.

    "Si el Gobierno nacional no da respuestas concretas, se verá afectado el inicio y el normal funcionamiento del segundo cuatrimestre", señalaron desde la federación, en referencia a la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas.

    Los dirigentes gremiales sostienen que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la insuficiencia de los fondos destinados al sistema universitario generan un escenario cada vez más complejo para garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.

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    Congreso extraordinario para definir nuevas medidas

    En ese contexto, los gremios adelantaron que a fines de junio se realizará un Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, donde se evaluará la situación y se definirá la continuidad del plan de lucha.

    La posibilidad de nuevas medidas de fuerza dependerá de las respuestas que brinde el Gobierno nacional a los reclamos del sector, aunque las organizaciones sindicales ya se declararon en estado de alerta y sesión permanente.

    Mientras tanto, docentes universitarios de todo el país se preparan para una semana de protesta que promete volver a poner en el centro del debate la situación de la universidad pública argentina y el financiamiento del sistema educativo superior.

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