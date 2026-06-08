Frío y cielo mayormente nublado, así estará el tiempo este lunes 8 de junio en San Juan

El inicio de la semana estará marcado por el cielo cubierto y temperaturas bajas. No se esperan lluvias significativas y el viento soplará de manera leve a moderada durante la jornada. El lunes 8 de junio comenzará con condiciones típicas de otoño en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 15°C de máxima.

Durante la mañana se espera cielo nublado, mientras que por la tarde y la noche las condiciones se mantendrán mayormente nubladas. En cuanto al viento, provendrá desde el sector sudeste durante la mañana con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche rotará al noroeste, incrementando su intensidad hasta alcanzar entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas continuarán bajas durante la semana, con mínimas que se ubicarán entre los 5°C y los 10°C y máximas cercanas a los 14°C y 16°C, manteniéndose el predominio de nubosidad y sin probabilidades importantes de lluvia.

Pronóstico del tiempo en San Juan: image Pronóstico del tiempo del lunes 8 de junio de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.