    • 8 de junio de 2026 - 08:48

    El Paso de Agua Negra continúa cerrado preventivamente por nieve y desprendimientos

    La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y las autoridades chilenas confirmaron que la medida se extenderá durante todo el lunes debido a la falta de transitabilidad segura.

    Paso de Agua Negra.-
    Paso de Agua Negra.-

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    El Centro de Frontera Agua Negra se mantendrá cerrado de forma preventiva durante toda la jornada de este lunes 8 de junio. Así lo informaron de manera conjunta la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y las autoridades del vecino país de Chile, tras evaluar el estado actual de la ruta en el sector de alta montaña.

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    Según precisaron las autoridades, el escenario climático actual en la cordillera presenta una intensa acumulación de nieve y constantes desprendimientos de rocas sobre la calzada. Estas condiciones hacen imposible garantizar una transitabilidad segura para los usuarios, por lo que se determinó la interrupción del paso internacional de manera temporal.

    Respecto a la reanudación del tránsito, se comunicó que la reapertura del complejo fronterizo quedará estrictamente sujeta a una nueva evaluación técnica por parte del personal de Vialidad.

    Los equipos operativos deberán verificar que las condiciones de seguridad sean las óptimas antes de habilitar nuevamente el cruce que conecta a San Juan con la Región de Coquimbo.

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