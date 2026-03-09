9 de marzo de 2026 - 10:05

Seis sanjuaninos ganaron premios en el TeleKino, Quini 6, Brinco y Loto y se repartieron casi $30 millones

Dos de los premios más altos de los juegos de azar superaron los $11 millones y fueron vendidos en agencias de Chimbas y San Martín.

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se ganó $5.040.000
Por Redacción Diario de Cuyo

Telekino.-

Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Telekino y el Quini 6
Uno de los premios se registró en el Telekino, correspondiente al sorteo N°2418 del 8 de marzo, donde un sanjuanino acertó el número de cartón 417.881 y se llevó $2 millones.

En tanto, en el Loto, otro apostador de la provincia acertó cinco números en la modalidad “Sale o sale” con la combinación 07, 13, 18, 20 y 32. La jugada fue realizada en la subagencia 204 del departamento Rivadavia y el premio asciende a $2.704.603. El ganador tiene tiempo para cobrarlo hasta el 7 de abril.

Loto

Loto

Por su parte, el Quini 6 dejó tres ganadores sanjuaninos. Dos de ellos obtuvieron $11.096.539 cada uno en la modalidad “Siempre sale”. Las apuestas fueron realizadas en la agencia 078 de Chimbas y en la agencia 610 de San Martín. Ambos premios prescriben el 25 de marzo.

En ese mismo sorteo del Quini 6, pero en la modalidad “Segunda vuelta”, otro apostador de la provincia ganó $1.081.900. La jugada fue realizada en la agencia 263 del departamento Caucete.

Quini 6

Quini 6

Quini 6

Quini 6

Por último, otro sanjuanino resultó ganador en el Brinco. Se llevó $1.181.892 en la modalidad Brinco Junior, con una jugada realizada en la agencia 099 de Capital. Este premio prescribe el 25 de marzo.

Brinco

Brinco

