Centro Cívico: las mujeres participaron de todos los controles para conocer su estado de salud

Fue en el operativo sanitario integral que se realizó en la Plaza Seca del Centro Cívico por el Día Internacional de la mujer.

La Plaza Seca del Centro Cívico se convirtió en un centro de salud con atención exclusiva para mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Pese a las molestias que le provocaron los pinchazos, María Pérez, estaba feliz. Corroboró que su salud está perfecta. Esta vecina de Albardón, fue una de las tantas mujeres que participaron del operativo sanitario, visitando todos los stands que el Ministerio de Salud instaló en la Plaza Seca del Centro Cívico. Fue por el Día Internacional de la Mujer.

salud1 Muchas mujeres participaron esta mañana del operativo sanitario en la Plaza Seca del Centro Civico. El circuito sanitario de la ‘Jornada abierta Mujer Saludable- Fortaleciendo nuestra conexión con el bienestar’ que organizó el Ministerio de Salud, arrancó con el stand de vacunación donde las mujeres pudieron colocarse las vacunas del calendario que les faltaban. A María Pérez sólo le faltaba la antigripal así que aprovechó para que se la colocaran, luego de terminar los trámites por los que fue al Centro Cívico.

De ahí pasó al stand donde, través de un test sanguíneo, corroboraban la presencia o no de la enfermedad de Chagas. ‘No me ha picado ningún vicho, pero no está de más hacerse este control que, además es gratuito. No importa que me tengan que pinchar de nuevo, voy a soportar las molestias’, dijo sonriendo la vecina de Albardón.

salud5 Hubo fila de mujeres en los diferentes stand, esperando para realizarse los controles. Pero, los pinchazos no terminaron en ese stand para María. También quiso controlar su glucemia y hacerse el test del VIH, ITS (infecciones de trasmisión sexual) y hepatitis virales. ‘Ya me faltan dedos para que pinchen, pero no importa, voy a hacerme todos los controles’, dijo la mujer que ni siquiera se quejó de hacer filas por varios minutos en algunos stands debido a la cantidad de mujeres que, como ella, realizaron el circuito completo del operativo sanitario integral.