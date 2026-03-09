Centro Cívico: las mujeres participaron de todos los controles para conocer su estado de salud

El circuito sanitario de la ‘Jornada abierta Mujer Saludable- Fortaleciendo nuestra conexión con el bienestar’ que organizó el Ministerio de Salud, arrancó con el stand de vacunación donde las mujeres pudieron colocarse las vacunas del calendario que les faltaban. A María Pérez sólo le faltaba la antigripal así que aprovechó para que se la colocaran, luego de terminar los trámites por los que fue al Centro Cívico.
De ahí pasó al stand donde, través de un test sanguíneo, corroboraban la presencia o no de la enfermedad de Chagas. ‘No me ha picado ningún vicho, pero no está de más hacerse este control que, además es gratuito. No importa que me tengan que pinchar de nuevo, voy a soportar las molestias’, dijo sonriendo la vecina de Albardón.
Pero, los pinchazos no terminaron en ese stand para María. También quiso controlar su glucemia y hacerse el test del VIH, ITS (infecciones de trasmisión sexual) y hepatitis virales. ‘Ya me faltan dedos para que pinchen, pero no importa, voy a hacerme todos los controles’, dijo la mujer que ni siquiera se quejó de hacer filas por varios minutos en algunos stands debido a la cantidad de mujeres que, como ella, realizaron el circuito completo del operativo sanitario integral.
Más stands sanitarios en el Centro Cívico
Esta jornada abierta de salud para mujeres que se realizó en la Plaza Seca del Centro Cívico también contó con stands informativos y de asesoramiento sobre prevención del suicidio, cáncer de mama, de tuberculosis y de violencia de género como también de evaluación nutricional.