Cortan un tramo del anillo interno de la Avenida de Circunvalación por trabajos de pavimentación

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este lunes 9 de marzo se realizará un corte total de calzada en un sector de la Avenida de Circunvalación debido a trabajos de repavimentación.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad piden precaución al circular por la zona.
La Dirección Provincial de Vialidad informó que este lunes 9 de marzo se realizará un corte total de calzada en un sector de la Avenida de Circunvalación debido a trabajos de repavimentación.
Según detallaron desde el organismo, la interrupción del tránsito afectará la Autopista N°14, en el acceso al anillo interno desde calle 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen Este. El corte se mantendrá hasta las 15 horas, aproximadamente, horario estimado de finalización de las tareas.
Las autoridades indicaron que en el lugar se llevarán adelante trabajos de repavimentación, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar al personal que trabaja en la zona y atender las señales preventivas y obligatorias.