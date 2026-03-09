Cortan un tramo del anillo interno de la Avenida de Circunvalación por trabajos de pavimentación

Desde la Dirección Provincial de Vialidad piden precaución al circular por la zona.

Se le desprendió un carro en plena Circunvalación y generó caos vehicular

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este lunes 9 de marzo se realizará un corte total de calzada en un sector de la Avenida de Circunvalación debido a trabajos de repavimentación.

Según detallaron desde el organismo, la interrupción del tránsito afectará la Autopista N°14, en el acceso al anillo interno desde calle 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen Este. El corte se mantendrá hasta las 15 horas, aproximadamente, horario estimado de finalización de las tareas.