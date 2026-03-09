9 de marzo de 2026 - 08:35

Cortan un tramo del anillo interno de la Avenida de Circunvalación por trabajos de pavimentación

Desde la Dirección Provincial de Vialidad piden precaución al circular por la zona.

Se le desprendió un carro en plena Circunvalación y generó caos vehicular
Se le desprendió un carro en plena Circunvalación y generó caos vehicular

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este lunes 9 de marzo se realizará un corte total de calzada en un sector de la Avenida de Circunvalación debido a trabajos de repavimentación.

Leé además

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se ganó $5.040.000

Seis sanjuaninos ganaron premios en el TeleKino, Quini 6, Brinco y Loto y se repartieron casi $30 millones
Clima en San Juan: mirá cómo estará el tiempo este domingo 21 de abril

Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 9 de marzo

Según detallaron desde el organismo, la interrupción del tránsito afectará la Autopista N°14, en el acceso al anillo interno desde calle 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen Este. El corte se mantendrá hasta las 15 horas, aproximadamente, horario estimado de finalización de las tareas.

Las autoridades indicaron que en el lugar se llevarán adelante trabajos de repavimentación, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar al personal que trabaja en la zona y atender las señales preventivas y obligatorias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Planta Potabilizadora de Marquesado

Obras Sanitarias invirtió más de 2.500 millones de pesos para mejorar la potabilización y suministro de agua en San Juan

La UCCuyo firmó un acuerdon con la Fundación COE para reforzar la eduación médica con nuevas teconologías.

La UCCuyo utilizará la Inteligencia Artificial para fortalecer la educación médica

temblorazo de madrugada en calingasta desperto a los sanjuaninos: el detalle

Temblorazo de madrugada en Calingasta despertó a los sanjuaninos: el detalle

bebidas espirituosas con fruto de chanar, la apuesta de dos jovenes que comparte en cada botella una experiencia sin precedentes

Bebidas espirituosas con fruto de chañar, la apuesta de dos jóvenes que comparte en cada botella una experiencia sin precedentes