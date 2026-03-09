9 de marzo de 2026 - 12:30

Marley y Vicky Xipolitakis recorren San Juan para hacer un programa especial de 'Por el Mundo' en la provincia

Marley y Vicky Xipolitakis se quedarán hasta el miércoles para visitar hasta departamentos alejados de la provincia de San Juan.

Marley y Vicky Xipolitakis visitaron el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitarán en San Juan para hacer un programa especial de Por el Mundo.

Marley y Vicky Xipolitakis visitaron el Teatro del Bicentenario, incluido en el itinerario de lugares que visitarán en San Juan para hacer un programa especial de 'Por el Mundo'.

Por Fabiana Juarez

Con una simpatía y carisma indiscutidos, Marley y Vicky Xipolitakis llegaron al Teatro del Bicentenario para recorrer las instalaciones y filmarlas para el programa especial de Por el Mundo que están preparando y que tendrá a San Juan como protagonista. Se quedarán hasta el próximo miércoles en la provincia para visitar hasta departamentos alejados.

Esta mañana, Marley y Vicky Xipolitakis recorrieron el Teatro del Bicentenario para incluir en el programa especial de 'Por el Mundo' sobre San Juan.

Esta mañana, Marley y Vicky Xipolitakis recorrieron el Teatro del Bicentenario para incluir en el programa especial de 'Por el Mundo' sobre San Juan.

Marley y Vicky participaron en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza y aprovecharon la ocasión para escaparse a San Juan para filmar los principales lugares turísticos y culturales que se podrán ver en el programa especial de Por el Mundo que se emitirá durante este mes. Fueron recibidos por el ministro de Turismo, Guido Romero, que les dio la bienvenida y una caja con productos regionales (aceite de oliva, dulce membrillo y pistachos) de regalo.

El ministro de Turismo, Guido Romero, recibio a Vicky y a Marley para darles la bienvenida a San Juan y entregarles productos regionales de regalo.

El ministro de Turismo, Guido Romero, recibio a Vicky y a Marley para darles la bienvenida a San Juan y entregarles productos regionales de regalo.

Vicky fue la más entusiasmada con la visita a esta provincia que no conocía. Dijo que le encantó la Casa de Sarmiento, el Convento de Santo Domingo, la Catedral y la Plaza 25 de Mayo que visitaron durante la mañana antes de llegar al TB. Pero, dijo que lo que más le impactó fue el cariño y respeto de los sanjuaninos. ‘No conocía San Juan, la estudie cuando era chica, pero verla y vivirla es otra cosa. Y lo que me impactó fue la gente, su cariño y respeto’, dijo Xipolitakis.

En tanto Marley dijo que a pesar de haber venido varias veces a San Juan, no deja de sorprenderse con su belleza. ‘San Juan cada vez está más linda. Y hasta nos dieron el pasaporte sanmartiniano donde ya tenemos un par de sellos. Disfruto mucho visitando esta provincia. L visité por primera vez cuando tenía 18 años. En ese entonces llegué en tren para trabajar en el Hotel Nogaró. Me quedé viviendo aquí por un mes, por eso siento un cariño especial por San Juan’, sostuvo el conductor de televisión.

marley2
Con su simpatía de siempre, Marley posó con la gente para las fotos.

Con su simpatía de siempre, Marley posó con la gente para las fotos.

Itinerario de Marley y Vicky Xipolitakis por San Juan

Tras la visita y recorrido por algunos de los lugares turísticos principales de la Ciudad, Marley y Vicky, visitaron el Teatro del Bicentenario. Pero, el itinerario es mucha más largo. También visitarán Anchipurac, Dique Punta Negra, una bodega en Zonda, y el autódromo de Villicum, en Albardón. Luego viajarán a iglesia para visitar las Termas de Pismanta. De ahí pasarán a Calingasta para recorrer Barreal y la Pampa El Leoncito.

Detalles del programa de ‘Por el Mundo’

Marley dijo que recientemente se terminó de emitir el último programa de ‘Por el Mundo’ en Asia. Y que ahora realizarán uno especial sobre los paisajes y lugares turísticos y culturales destacados de la provincia. No está definida la fecha de emisión, pero será este mes. ‘Vamos a emitir este programa especial de Por el Mundo el 22 o 29 de marzo por Telefé. San Juan será el primer destino nacional que mostraremos’, sostuvo Marley.

