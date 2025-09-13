El desafío de los Bomberos Voluntarios, enseñarles a los más chiquitos a no tenerle miedo a los sismos Son los de Albardón que visitan las Escuelas de Nivel Inicial del departamento para darles charlas de prevención sísmica.

Se impusieron un desafío tan grande e importante como combatir un incendio. Tratan de que los más chicos no le teman a los sismos y sepan cómo protegerse. Son los Bomberos Voluntario de Albardón que dan charlas de prevención sísmica en las Escuelas de Nivel Inicial del departamento. Rodrigo Tejada, jefe de este destacamento dijo que utilizan diferentes estrategias para captar la atención de los chicos y lograr que comprendan los que les enseñan.

Para los Bomberos Voluntarios de Albardón ya forma parte de cronograma de trabajo el visitar las escuelas de nivel primario y secundario para hablarles a los estudiantes sobre los sismos y enseñarles las medidas de seguridad y los protocolos de emergencia que deben tener en cuenta ante un temblor. Pero, ahora tuvieron que adaptar los contenidos de modo que los más chiquitos los comprendan. ‘No es fácil que los niños de 3 a 5 años te presten atención por mucho tiempo, así que el gran desafío fue lograr esto en primer lugar y luego que entiendan lo que les enseñamos’, dijo Tejada.

Con diferentes estrategias los Bomberos Voluntarios de Albardón captan la atención de los alumnos de Nivel Inicial.

Con canciones, dibujos y juegos, los bomberos les enseñan a los alumnos de las salitas de 3, 4 y 5 años a que no deben tenerle miedo a los sismos, pero sí a protegerse, eligiendo los lugares más seguros de la casa por ejemplo. También que, así cómo preparan su mochila para la escuela, también deben preparar una para estos casos de emergencia. ‘Cada vez hay más escuelas que nos llaman para que le demos una charla a los más pequeños. En algunas hemos dado la charla el mismo día en todos los turnos; en la mañana a los chicos de las salas de 4 y 5 años; en el interturno a los de la sala de 3 años, y en el turno tarde a los alumnos de la salitas de 4 y 4 años’, dijo el jefe del cuartel.

Paralelamente, los Bomberos Voluntarios de Albardón continúan dando las charlas de prevención de sismos o incendios en las escuelas de nivel primario y secundario del departamento, y a pedido de los docentes. Incluso, ya fueron convocados por algunas escuelas del departamento Angaco. Para contar con la visita de estos bomberos voluntarios hay que presentar una nota en el cuartal que se ubica en Calle Arenales 2425 Norte.