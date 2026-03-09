9 de marzo de 2026 - 17:24

Valle Fértil: 300 vecinos se capacitarán en Manipulación de Alimentos para trabajar en el rubro gastronómico

Mañana, se realizará en el departamento Valle Fértil un Curso de Manipulación de Alimentos con participación récord.

El último Curso de Manipulación de Alimentos en Valle Fértil fue en el 2023 y destinado a porteros de escuelas.

Por Fabiana Juarez

Valle Fértil será sede de un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos que contará con una participación récord. Desde el Ministerio de Familia informaron que 300 vecinos de este departamento se inscribieron para participar de esta capacitación gratuita que durará dos días. Muchos de ellos tienen emprendimientos gastronómicos propios.

El último Curso de Manipulación de Alimentos en Valle Fértil se dictó en el 2023, y destina a porteros de escuelas. En esta ocasión está destinado a toda la comunidad, motivo por el cual fueron 300 los vecinos que se inscribieron para participar de la capacitación que arrancó hoy y que finalizará mañana.

curso3
El Curso de Manipulación de Alimentos incuyen una parte teórica y otra práctica.

Desde el Ministerio de Familia dijeron que el objetivo es que la capacitación llegue a todos los interesados en la provincia para que, de manera gratuita, puedan tener los saberes fundamentales y las herramientas necesarios para desempeñarse correctamente en el manejo de los alimentos, la prevención y la seguridad alimentaria, evitar contaminación cruzada y mantener la higiene tanto personal, como de los utensilios y del ámbito dónde se cocina.

Pero a su vez, la intención es que los establecimientos elaboradores funcionen bajo la normativa legal y quienes estén al frente, no cometan errores que puedan causar enfermedades a quienes consumen lo que se prepara. En definitiva, el fin primordial, es asegurar la protección de la salud de la población.

curso2
En el Curso de Manipulación de Alimentos los participantes aprenden hasta cómo usar correctamente la heladera.

Datos sobre el Curso de Manipulación de Alimentos

La Dirección de Políticas para la Equidad (San Juan, Argentina) ofrece cursos gratuitos de manipulación de alimentos destinados a emprendedores y trabajadores gastronómicos para obtener el carnet oficial con validez nacional. E

EN el 2025 se dictaron cursos de Manipulción de Alimentos en Zonda, Capital, Chimbas, Albardón, Ullum, Rawson, Angaco, Calingasta, San Martín, 25 de Mayo, Rivadavia, Santa Lucía. Incluso se dictaron en instituciones de Educación Especial, el Servicio Penitenciario y para las personas en tratamiento por consumos problemáticos. También para miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

El año pasado, más de 2500 personas obtuvieron sus carnets de manipulación para trabajar en regla.

