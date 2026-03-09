Estudiantes secundarios sin vacantes: la Provincia lanza operativo de reubicación

El Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan anunció el inicio de su operativo de reubicación de estudiantes secundarios, destinado a alumnos de 1° a 6° año que aún no cuenten con una vacante para el Ciclo Lectivo 2026.

Las jornadas de atención se desarrollarán en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán (Las Heras y 25 de Mayo), desde el 16 hasta el 19 de marzo, en horario de 8 a 15 h, y se informó que la modalidad de atención será por estricto orden de llegada: para una mejor organización, se entregarán números de 8 a 11:30 h.