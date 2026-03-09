9 de marzo de 2026 - 19:15

Estudiantes secundarios sin vacantes: la Provincia lanza operativo de reubicación

El proceso se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones. Está organizado por departamentos y tipo de gestión educativa.

El programa está destinado a estudiantes secundarios que aún no tienen lugar para este año

Por Redacción Diario de Cuyo

El Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan anunció el inicio de su operativo de reubicación de estudiantes secundarios, destinado a alumnos de 1° a 6° año que aún no cuenten con una vacante para el Ciclo Lectivo 2026.

Las jornadas de atención se desarrollarán en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán (Las Heras y 25 de Mayo), desde el 16 hasta el 19 de marzo, en horario de 8 a 15 h, y se informó que la modalidad de atención será por estricto orden de llegada: para una mejor organización, se entregarán números de 8 a 11:30 h.

Cronograma por Departamentos

Para los alumnos de Educación Secundaria Orientada y Artística

  • 16 de marzo: Capital, Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio
  • 17 de marzo: Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo y San Martín
  • 18 de marzo: Chimbas, Rivadavia, Zonda, Angaco y Albardón

Es importante destacar que en cada fecha se ofrecerán exclusivamente las vacantes disponibles en las escuelas de los departamentos asignados para ese día.

Estudiantes de escuelas de Eduación Técnica y Privada

  • 19 de marzo, en horario de 8 a 15 horas

Requisitos para buscar vacantes

Las familias deberán presentarse con:

  • DNI actualizado del estudiante (original y copia) y el DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor)
  • Para 1° año: Libreta de 6° grado de la escuela primaria
  • De 2° a 6° año: Certificado original de la última institución donde cursó, detallando las materias adeudadas en caso de existir.
