[8M] Mujeres marcharon por el Día de la Mujer en el centro de San Juan

La movilización por el 8M recorrió el centro de San Juan con consignas por igualdad y derechos.

La movilización por el 8M se hizo sentir este lunes en la capital sanjuanina. Mujeres de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas marcharon por el microcentro de San Juan, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con consignas vinculadas a la igualdad de derechos y el fin de las violencias de género.

La concentración comenzó en la Plaza 25 de Mayo, desde donde partieron las columnas con banderas, carteles y bombos. La marcha avanzó por las calles del microcentro hasta llegar a las inmediaciones de la Legislatura provincial, donde se realizó el cierre de la jornada.

Una marcha con organizaciones sociales y sindicales Durante el recorrido se escucharon cánticos, redoblantes y aplausos de quienes acompañaban la movilización. Participaron mujeres de distintas edades, desde adultas mayores hasta niñas que marcharon junto a sus familias.

Entre las organizaciones presentes se encontraban Adicus, Sadop, Mujeres Universitarias, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, ATE, Unión Judicial, Luz y Fuerza, SEC San Juan y el SOIV, además de colectivos feministas y espacios sociales.

También se sumaron movimientos sociales y agrupaciones políticas como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la CTA, la CGT San Juan y la UTEP, junto a organizaciones partidarias como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista y el Frente Grande.